Путин может напасть на страну НАТО из Беларуси уже в следующем году, заявил Зеленский

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Россия готовится к масштабной военной эскалации, которая может нанести удар по странам НАТО уже в следующем году, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Выступая в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности, он конкретно указал на Беларусь как на плацдарм для возможного будущего нападения. Зеленский сказал, что Киев "четко понимает, что русские собираются делать с Беларусью".

"Россия готовит 15 дивизий. Около 100-150 000 военнослужащих готовятся к обострению ситуации на белорусском направлении, - сказал Зеленский. - Я не уверен, что они нападут именно на Украину, но они нападут. Может быть, на Украину, может быть, на Польшу, может быть, на страны Балтии".

Президент Украины заявил, что политики ЕС по-прежнему "очень обеспокоены" реакцией США и возможной поддержкой в случае нападения.

"Все в Европе обеспокоены. Европейцы очень обеспокоены. Они боятся, что останутся без поддержки США", - заявил он.

"Мы уже видим, что Европа будет еще больше укреплять это единство вокруг Украины, потому что это их защита. Они все больше и больше понимают, что они следующие. Не в отдаленном будущем, а следующими", - добавил Зеленский.

Притворство под видом военных учений

Ранее на этой неделе Служба оборонной разведки Дании выступила с аналогичным предупреждением, заявив, что Россия может найти возможность начать широкомасштабную войну в Европе в течение пяти лет, если Москва "воспримет НАТО как ослабленную в военном отношении или политически разделенную" организацию.

В начале 2022 года Россия использовала Беларусь в качестве плацдарма для полномасштабного вторжения на Украину. Этому предшествовали недельные "военные учения", которые Минск разрешил российским вооруженным силам провести на своей территории и которые стали фасадом для планируемого вторжения.

24 февраля российские войска вошли на территорию Украины, в том числе со стороны Беларуси, и вскоре заняли северные районы Киевской и Черниговской областей. Российские войска вошли в города-спутники Киева - Бучу, Ирпень и Хостомель - со стороны Беларуси, заняв эти районы до конца марта.

По оценкам НАТО, в составе ударной группировки, которая вошла в Украину из Беларуси, было до 30 000 российских военнослужащих.

В декабре прошлого года союзник Путина Александр Лукашенко заявил, что в его стране хранятся десятки единиц российского ядерного оружия и готовятся объекты для запланированного развертывания новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты Москвы.

Его высказывания прозвучали после того, как он и президент России Владимир Путин подписали договор, предоставляющий гарантии безопасности Беларуси, ближайшему союзнику Москвы, включая возможность использования ядерного оружия для отражения любой агрессии.

Договор последовал за пересмотром Москвой своей ядерной доктрины, которая впервые поставила Беларусь под российский атомный зонтик на фоне напряженности в отношениях с Западом из-за вторжения России в Украину.