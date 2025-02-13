Эксперт: "Мир для Путина - порабощенная Украина и слабое евроатлантическое сообщество"

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"Отличные переговоры с Россией и Украиной. Хорошая возможность закончить эту ужасную, очень кровавую войну", - заявил президент США Дональд Трамп, комментируя состоявшиеся в среду телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Поскольку процесс должен начаться с первой встречи делегации США с президентом Украины на Мюнхенской конференции по безопасности в конце этой недели, сторонам предстоит провести первые сложные переговоры о возможных уступках и компромиссах.

Но, похоже, что именно Украину, а не Россию подталкивают к снижению своих ожиданий спустя три года после полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Ситуация выглядит довольно благоприятной для Кремля, поскольку он "вступает в эти потенциальные переговоры с довольно сильной позиции", - сказал директор по международной безопасности Королевского института объединенных служб Нил Мелвин.

Он сказал Euronews, что Москва уже изложила свою позицию на переговорах, которая, по его мнению, "находится на очень высоком уровне".

"Некоторые из требований, которые Россия выдвинет в ходе переговоров, уже признаны, например, что Украина не станет членом НАТО", - сказал Мелвин.

"Хотя, возможно, здесь есть некоторая свобода маневра, потому что мы обсуждали вопрос о том, захочет ли Россия обязательство никогда не вступать в НАТО, но это может быть возможно для того, что обсуждается, ну, мы вернемся к этому через 20 лет. Так что вопрос не полностью закрыт", - пояснил он.

Мелвин считает, что Россия захочет вступить в прямые переговоры с Трампом, а не с Украиной или европейцами. Россия также может рассмотреть возможность более широкого разговора.

"Сообщается, что в Саудовской Аравии состоится саммит между президентом Путиным и президентом Трампом. И тогда может состояться разговор, который затронет ближневосточные проблемы, более широкие вопросы международной безопасности, контроль над вооружениями и Украину", - сказал Мелвин.

"Так что есть вероятность, что будет заключена своего рода большая сделка, в которой Россия будет стремиться заключить соглашение по целому ряду различных направлений, чтобы усилить свое влияние на Украину".

Раскрывая подробности своего телефонного разговора с российским коллегой, Дональд Трамп заявил, что беседа была гораздо шире и включала "Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и различные другие темы".

В официальном кремлевском отчете об этом разговоре утверждается, что Путин подчеркнул необходимость "устранить коренные причины" войны и что Путин "согласился" с Трампом в том, что "долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров".

Российские власти однозначно определили "коренные причины" войны как предполагаемое нарушение НАТО обязательств не продвигаться на восток к границе России.

Но что Москва не определила, так это свое видение мира.

Хочет ли Россия мира?

Эндрю Ново из Трансатлантической программы по обороне и безопасности CEPA сказал Euronews, что Путин хочет "закончить войну, по крайней мере, ее большую фазу".

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Но он подчеркнул, что любое прекращение огня не обязательно приведет к окончанию войны, и сейчас вопрос заключается в условиях, на которых этот мир будет выглядеть.

"Запад хочет мира. Украина хочет мира. Путин хочет мира. Российский народ хочет мира. Но их представления о том, как выглядит мир, очень, очень, очень разные", - сказал Ново.

В то время как президент США хочет "положить конец войне", ЕС говорит, что "на карту поставлена не только судьба Украины. Это судьба Европы", как заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Киев неоднократно заявлял, что хочет прочного, надежного и справедливого мира для разрушенной войной страны.

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А чего хочет Москва? Мелвин говорит, что мир не является главной целью России.

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Он объясняет, что именно Путин начал эту войну.

"У него есть особое историческое видение России, которое заключается в том, что это большая Россия, с давлением даже дореволюционного периода, досоветского периода, своего рода Российская империя, и многие земли современной Украины рассматриваются в этом видении как основные русские земли, потому что они были захвачены различными русскими царями", - объясняет Мелвин.

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"А во-вторых, (он начал войну), чтобы отбросить евроатлантическую солидарность и, в частности, присутствие США в Европе".

Эти цели будут лежать в основе переговорной стратегии России, а не мира. И даже если Украину каким-то образом удастся подтолкнуть к территориальным уступкам, Москве этого будет недостаточно, говорит Мелвин, добавляя, что урегулирование заключается не только в потере территории, но и в "порабощении Украины в более широком смысле".

"Совершенно очевидно, что российские власти будут добиваться политического урегулирования внутри Украины в свою пользу, что они, безусловно, захотят смены президента Зеленского", - сказал он.

"Они захотят, чтобы Украиной управлял кто-то более сговорчивый, кто будет добиваться федерализации Украины, чтобы русский язык стал вторым государственным языком, чтобы русские школы, русская культура были институционализированы, чтобы Украина, возможно, приняла нейтральный статус или, безусловно, внеблоковый международный статус, чтобы Украина разоружилась и сократила нынешний уровень вооруженных сил, и чтобы не было никакого иностранного военного присутствия со стороны атлантического сообщества, если только это не происходит по миротворческому мандату ООН".

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Максималистские достижения, немногочисленные уступки

В конечном итоге речь пойдет об урегулировании, в котором Москва попытается добиться максимальных выгод и пойдет на незначительные уступки.

Более того, она попытается сделать это на основе кремлевского видения, согласно которому "крупные державы решают вопросы войны и мира в соответствии со своими интересами".

Именно поэтому, по словам Мелвина, Путин хочет говорить с Трампом, а не с европейскими лидерами или Европейским союзом. Москва рассматривает первый прямой разговор между президентами США и России как признание того, что "они хотят говорить с силой, стоящей за кулисами, каковыми они считают нас, а не с европейцами" - не говоря уже о Киеве и президенте Украины, которого Путин, похоже, отверг.

Зеленский в четверг еще раз повторил, что "любые двусторонние переговоры об Украине без нас мы не примем", настаивая на долгосрочной стратегии Киева: "Ничего об Украине ради Украины".

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Первая встреча представителей администрации США и Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности назначена на конец недели, и на ней не будет российских представителей.

Украинцы, безусловно, надеются получить не только больше ясности, но и больше заверений в том, что Вашингтон по-прежнему привержен поддержке Украины в тот момент, который кажется критическим для тотального вторжения России в Украину, поскольку оно приближается к трехлетней отметке.