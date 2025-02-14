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Макрон считает опасным мир, равносильный капитуляции Украины

ФАЙЛ: Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп дают совместную пресс-конференцию в Президентском дворце в Хельсинки, 16 июля 2018 г.
ФАЙЛ: Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп дают совместную пресс-конференцию в Президентском дворце в Хельсинки, 16 июля 2018 г. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Rory Sullivan
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Макрон считает опасным мир, равносильный капитуляции Украины. Другие лидеры, такие как президент Казахстана Токаев, приветствовали политический диалог между Вашингтоном и Москвой.

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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что переговоры о прекращении войны в Украине не должны привести к миру, который является капитуляцией Киева, поскольку это будет плохо для всех, включая США.

Комментарии Макрона последовали за состоявшимся в среду часовым разговором между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным о возможных мирных переговорах по прекращению войны в Украине. Лидеры договорились встретиться в ближайшее время.

В интервью Financial Times французский президент поддержал позицию Трампа о том, что обеспечение безопасности Украины является обязанностью Европы.

"Трамп говорит Европе, что именно вы должны нести это бремя. А я и говорю: это мы должны взять его на себя", - сказал Макрон.

Он добавил, что не удивлен инициативой президента США, создавшей окно возможностей для решения проблемы путем переговоров, в которых "каждый должен сыграть свою роль".

По мнению Макрона, Европа должна усилить оборону, чтобы защитить своё будущее и будущее Украины после "электрошока", вызванного возвращением Трампа в Белый дом.

"Это момент, когда Европа должна ускориться и действовать. У нее нет выбора. У неё заканчивается дорога", - говорит французский президент, настаивая на том, что только президент Украины Владимир Зеленский может говорить от имени своей страны о прекращении огня.

Тем временем в Центральной Азии, где лидеры балансируют между историческими связями с Россией и антивоенными заявлениями, Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана, сказал Euronews, что его страна хочет видеть завершение войны.

"Украина остается широко обсуждаемой темой. С самого начала мы выступали за прекращение войны, за достижение консенсуса и согласия путем дипломатических переговоров, - сказал он. - Сейчас наша позиция становится реальностью, поскольку две великие державы начали политический диалог. Это позитивное событие, которое также пойдет на пользу Казахстану. Поэтому мы будем поддерживать этот процесс в максимально возможной степени".

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В четверг в интервью газете Wall Street Journal в Париже вице-президент США Джей Ди Вэнс добавил ещё больше деталей о разговоре Трампа и Путина, заявив, что США введут против Москвы санкции и возможные военные действия, если Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной, которое гарантирует Киеву долгосрочную независимость.

"Я думаю, что в результате этого будет достигнута сделка, которая окажется шоком для многих людей", - сказал Вэнс.

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