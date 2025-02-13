Генерал армии США или нью-йоркский магнат недвижимости: кто возглавит мирные переговоры между Украиной и РФ?

РЕКЛАМА

В среду Дональд Трамп сделал несколько ключевых телефонных звонков: сначала президенту России Владимиру Путину и почти сразу после этого - президенту Украины Владимиру Зеленскому, поговорив с обоими о возможном продвижении мирных переговоров.

Президент США положил конец дипломатической изоляции Путина, а его последующее заявление о том, что они договорились "работать вместе, очень, очень тесно, включая посещение стран друг друга", вызвало шок в Киеве и Европе и затмило более важные вопросы, такие как состав переговорной команды, объявленный Трампом.

"Я попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и посла и специального посланника Стива Уиткоффа возглавить переговоры, которые, как я твердо уверен, будут успешными", - заявил Трамп.

Однако ранее Уиткофф был назначен специальным посланником Трампа по Ближнему Востоку, а генералу в отставке Киту Келлоггу первоначально было поручено возглавить переговорный процесс Украины и РФ. Трамп меняет посланника?

Генерал армии США в отставке или магнат недвижимости?

В июле 2023 года, направляясь в Украину, Келлогг впервые привлек к себе внимание, защищая решение Вашингтона отправить Киеву кассетные боеприпасы, сказав: "Когда вы принимаете решение поддержать воюющую нацию, дайте все необходимые средства, чтобы закончить войну. Война есть война".

"Если вы хотите, чтобы украинцы победили, - сказал он, - дайте им все, что можете, чтобы выиграть эту битву", - воскликнул тогда Келлогг.

В ноябре, после победы на президентских выборах, Трамп назначил отставного генерал-лейтенанта армии США своим специальным посланником по Украине и России.

В июне агентство Reuters сообщило, что Келлогг и еще один из главных советников Трампа, Фред Флейц, предложили прекратить военную помощь Украине, если Киев не согласится на мирные переговоры с Россией. Также сообщалось, что эти двое предложили заморозить линии фронта в их нынешнем положении и снять вопрос о вступлении Украины в НАТО с повестки дня.

Вашингтон также предупредит Москву, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Украины со стороны США, сказал Келлогг в интервью.

В прошлую среду Келлогг заявил, что примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится на этой неделе, чтобы обсудить вопрос о прекращении войны.

"Жду возможности обсудить цель Дональда Трампа - прекратить кровавую и дорогостоящую войну в Украине", - написал Келлогг в соцсети X.

Однако за несколько дней до конференции по безопасности в Москву отправился не отставной офицер армии США. Это был специальный посланник Трампа по Ближнему Востоку Уиткофф.

Уиткофф в Москве

Во вторник Уиткофф посетил российскую столицу, чтобы забрать гражданина США Марка Фогеля, учителя из Пенсильвании, который провел в заключении более трех лет по обвинению в контрабанде наркотиков.

Ранее в тот же день СМИ сообщили, что частный самолет, принадлежащий Уиткоффу, которым в прошлом часто пользовался Трамп, приземлился в Москве.

РЕКЛАМА

Сначала пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг все эти сообщения, заявив, что не располагает информацией о прибытии Уиткоффа.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова признала, что замминистра иностранных дел Сергей Рябков провел запланированную встречу с послом США Линн Трейси. Она не стала комментировать, участвовал ли в этой встрече Уиткофф.

Стив Уиткофф (крайний слева) на встрече с президентом США Дональдом Трампом, Вашингтон, 3 февраля 2025 года AP Photo

Тем временем американские издания сообщили, что у Уиткоффа было еще несколько встреч в российской столице.

РЕКЛАМА

По словам телеведущего Fox News Шона Хэннити, Уиткофф провел в Москве трехчасовую встречу с Путиным для того, чтобы договориться об освобождении Фогеля.

По данным The New York Times, миссия Уиткоффа в Москву не стала полной неожиданностью. Несколько недель назад Трамп якобы тайно расширил его полномочия, поручив наладить канал переговоров с РФ и изучить варианты "мирного урегулирования войны".

Занимаясь недвижимостью, Уиткофф вряд ли имеет большой дипломатический опыт. Тем не менее, в начале этого года он был "человеком Трампа" на переговорах о прекращении огня и обмене заложниками между Израилем и ХАМАС наряду с представителем администрации Байдена Бреттом Макгурком и премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани.

По данным NYT, его "прямой, откровенный и агрессивный стиль ведения переговоров способствовал достижению соглашения о прекращении огня, по которому 33 заложника, удерживаемых ХАМАС, должны были быть обменены на примерно тысячу палестинских заключенных".

РЕКЛАМА

От Мюнхена до Ближнего Востока

Возможно, связи Уиткоффа на Ближнем Востоке помогут ему заключить сделки между Украиной и Россией, в частности с Катаром и Саудовской Аравией.

Хотя Катар не оказывает Украине военной поддержки и не поддерживает санкции против России, с 2023 года он выступает в качестве основного посредника между Киевом и Москвой, добиваясь возвращения детей, незаконно вывезенных РФ с оккупированных украинских территорий.

Что касается Саудовской Аравии, то в конце января глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что идет подготовка к визиту президента Украины в Саудовскую Аравию.

Ермак встретился с Уиткоффом 29 января в польском Освенциме по случаю 80-й годовщины освобождения нацистского лагеря смерти, где они обсудили "новостные вызовы западного мира".

РЕКЛАМА

Пока неясно, какими конкретно полномочиями наделен Уиткофф и чем они отличаются от полномочий Келлогга, официального спецпредставителя США по России и Украине.

Однако появляется все больше признаков, указывающих на то, что именно Ближний Восток, а не Мюнхен, может сыграть главную роль в любой возможной сделке, которая положит конец войне России против Украины.