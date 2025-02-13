Трамп и Путин договорились начать переговоры по Украине

By Euronews и AP

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Дональд Трамп изменил трехлетнюю политику США в отношении Украины, заявив, что он и российский лидер Владимир Путин договорились начать переговоры о прекращении войны после неожиданного обмена заключёнными.

По словам Трампа, он провел более часа в телефонном разговоре с Путиным, заключив: "Я думаю, что мы на пути к миру".

Он отметил, что позже поговорил с украинским президентом Владимиром Зеленским, но не стал уточнять, будет ли Украина равноправным участником переговоров США с Россией.

"Я думаю, что президент Путин хочет мира, президент Зеленский хочет мира, и я хочу мира, - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете. - Я просто хочу, чтобы людей перестали убивать".

О своем разговоре с Путиным Трамп сказал:

"Люди не знали, что на самом деле думает президент Путин. Но я думаю, что могу сказать с большой уверенностью: он тоже хочет, чтобы все закончилось, так что это хорошо, и мы будем работать над тем, чтобы все закончилось, и как можно быстрее".

Трамп отметил, что, вероятно, встретится с Путиным лично в ближайшее время, предположив, что это может произойти в Саудовской Аравии.

На вопрос о том, является ли Украина равноправным участником мирного процесса, Трамп ответил:

"Это интересный вопрос. /.../ Я думаю, им придётся заключить мир".

Предыдущая администрация Байдена упорно настаивала на том, что Киев будет полноправным участником любых принятых решений.

Ранее министр обороны Пит Хегсет, заявил в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, что членство в НАТО для Украины нереально.

"Я лично не думаю, что это практично", - сказал позже об этом Трамп.

После того как Россия вторглась на Украину в феврале 2022 года, администрация Байдена присоединилась к другим членам НАТО, пообещав, что членство Киева в западном военном альянсе неизбежно.

В среду Трамп сказал о России: "Я думаю, задолго до президента Путина они говорили, что они ни за что не допустят (вступления Украины в НАТО). Это продолжается уже много-много лет. Они долгое время говорили, что Украина не может вступить в НАТО, и меня это устраивает. Я просто хочу знать, так ли это или нет, но, безусловно, большинство людей сказали, что этого не произойдет".

Несмотря на все это, Зеленский в социальной сети написал, что у него состоялся "содержательный разговор" с Трампом, в ходе которого обсуждались "возможности достижения мира" и "готовность Киева к совместной работе на командном уровне".

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"Я благодарен президенту Трампу", - сказал он.