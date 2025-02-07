Комментарии из Вашингтона в Приштине назвали вмешательством в выборы

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Накануне парламентских выборов в частично признанном Косове действующий премьер-министр Альбин Курти со своей партией возглавляет опросы и нацеливается на второй мандат. Но исходящая из Вашингтона довольно резкая критика может подорвать авторитет главы правительства среди избирателей.

Так, в пятницу Курти заявил журналистам, что отношения Косова с США сейчас самые лучшие за всю историю.

Не прошло и часа, как бывший спецпосланник президента США Ричард Греннел в соцсетях прямо назвал это заявление бредом, отметив, что Курти критиковала и первая администрация Трампа, и НАТО, и ЕС, и госсекретарь Байдена Энтони Блинкен.

В Приштине такие слова американского дипломата назвали весьма тревожным фактом.

Эралдин Фазлиу, политолог:

«Бывший специальный посланник США по Косово и Сербии Ричард Гренелл, который сейчас занимает довольно важный пост в администрации Трампа, отнёсся к Курти просто по-хулигански. За минувшие дни мы увидели, что он вмешивается в наши выборы, заявляя, что Курти не был хорошим партнёром для США».

При этом на севере Косова, где проживает сербское меньшинство, с приходом Трампа, наоборот, связывают надежды на улучшение ситуации и на выход из тупика переговоров с Приштиной.

Александр Рапаич, Центр пропаганды демократической культуры:

«Мы ожидаем, что новая администрация принесет новую силу, вольёт свежую кровь в этот процесс и начнёт искать какие-то решения, а не просто будет проводить встречи и обсуждения. Поэтому я могу сказать, что ожидания сербов, сербской общины в Косове очень высоки, они очень надеются на улучшение своего положения».

В Косове, которое появилось на карте 17 лет назад, всегда рассматривали Вашингтон как опору своей безопасности и самого существования.

Пока Курти и его левоцентриско-популистская партия ещё лидируют в опросах общественного мнения. Выборы в Косове должны состояться 9 февраля.