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Косово укрепляет силы безопасности

Альбин Курти
Альбин Курти Авторское право Czarek Sokolowski/AP
Авторское право Czarek Sokolowski/AP
By Euronews
Опубликовано
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Власти озвучили планы по созданию национальной армии и открытию завода по производству боеприпасов.

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Премьер-министр частично признанного Косова Альбин Курти объявил, что численность сил безопасности будет удвоена, а бюджет - увеличен в три раза, чтобы к 2028 году преобразовать их в национальную армию.

Напряженность в регионе возросла в последние недели после взрывов на севере Косова, в которых косовские власти обвинили Сербию, не предоставив доказательств.

Министр обороны Косова ранее сообщил о планах открыть государственный завод по производству боеприпасов.

"Оружие и боеприпасы, которые вы видите сегодня на вооружении нашей армии, были закуплены в странах-членах НАТО, в частности в Соединенных Штатах Америки, Турции, Германии, Великобритании и Хорватии", - сообщил премьер-министр.

Некоторые эксперты выражают обеспокоенность в связи с милитаризацией , опасаясь, что это может усилить напряженность в регионе.

"Очень опасно, когда происходит такое внезапное вооружение и милитаризация, это может развиваться только в одном направлении", - говорит Алкесандр Рападжич (Center for Democratic Culture).

Силы безопасности Косово наращивают свой потенциал, приобретая бронетехнику, беспилотники и противотанковые ракеты. Правительство утверждает, что делает это в интересах обороны и обещает действовать только в координации с союзниками.

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