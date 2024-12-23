В Косове не допустили сербскую партию к парламентским выборам

ЦИК Косова не допускает партию "Сербский список" к участию в парламентских выборах, считая, что она выступает против косовской государственности.

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Центральная избирательная комиссия Косова в понедельник отклонила заявку главной партии сербского меньшинства на участие в грядущих парламентских выборах, так как к члены комиссии обратили внимание на ее "заявления против государственности Косова". "У меня возникли сомнения, и я должен их высказать", - отметил Сами Куртеши, член ЦИК, которая заверяет заявки политических партий, готовых скрестить шпаги 9 февраля.

"Да здравствует Сербия"?

Куртеши и другие члены органа заявили, что"Сербский список", ведущая партия этнического сербского меньшинства, представляя свою предвыборную платформу, "ни разу не упомянула Республику Косово, а использовала топоним "Косово и Метохия", что низводит страну, провозгласившую независимость в 2008 году, до регионального статуса в составе Сербии".

Они никогда не говорят "Да здравствует Косово", но повторяют "Да здравствует Сербия"", - продолжил Куртеши.

"Сербский список" претендует на большинство из 20 мест, выделенных для меньшинств в законодательном органе Косова, многонациональной республики, где сербы составляют около 5% населения. Представители избирательной комиссии также заявили, что партия этнических сербов поддерживает тесные связи с Белградом и лично президентом Вучичем, который отказывается признавать независимость Косова.

Представители "Сербского списка" пока не дали комментариев. Партия имеет право подать апелляцию в спецкомитет по возражениям в течение суток. Если там подтвердят решение ЦИК, то у нее останется еще одна возможность - в течение следующих 24 часов подать апелляцию в Верховный суд.

Отказ принять заявку "Сербского списка" может еще больше усугубить и без того напряженные отношения между Косово и Сербией, несмотря на усилия международного сообщества по их нормализации. Напомним, что после распада Югославии в 1990-х годах Косово - одна из частей бывшего единого государства - стремилось к независимости. Белград отвечал на это репрессиями против этнических албанцев. Многолетнее кровавое противостояние завершилось в 1999 году воздушными ударами сил НАТО по территории Сербии. Но с выводом из Косова сербских войск конфликт для многих косовских албанцев и сербов не закончился.

Косово провозгласило независимость в 2008 году, новый статус признали более половины стран ООН. С ним не согласны Сербия, а также ключевые союзники Белграда Китай и Россия.

Ожидается, что предстоящие выборы станут ключевым испытанием для премьер-министра Альбина Курти, чья правящая партия одержала победу в 2021 году с огромным перевесом голосов.