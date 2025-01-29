Глава Национальной жандармерии Франции предупредил о возможности вооруженного конфликта в стране

By euronews

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Глава Национальной жандармерии Юбер Бонно в разосланном сотрудникам ведомства письме предупреждает о "серьезной вероятности" вооруженного конфликта на территории Франции.

По мнению генерала Бонно,* "различные субъекты и конкуренты" стремятся дестабилизировать ситуацию в стране.

Больше обязательств со стороны Европы

В опубликованном газетой Le Monde и Intelligence Online письме вторжение в Украину и политические события в США с их возможными последствиями для НАТО указываются как причины для серьезного рассмотрения гипотезы о взятии странами Европы на себя более крупных обязательствах по самообороне.

Глава Национальной жандармерии считает, что долг его подчиненных заключается в том числе в том, чтобы быть к готовыми к подобным переменам.

Письмо Юбера Бонно было сдержанно воспринято служащими жандармерии, которые полагают, что оперативная оборона территории не является их приоритетом, и указывают на нехватку ресурсов для ее осуществления.

Борьба с организованной преступностью и наркотрафиком

Подчеркивая необходимость борьбы с организованной преступностью и наркоторговлей, генерал Бонно объявил о создании Национального подразделения судебной полиции жандармерии и назначении генерала Сильвена Нойо его руководителем.

Глава жандармерии также считает необходимым "повысить эффективность действий жандармерии " в области разведки "при абсолютном сохранении институционального баланса" в этой сфере.

Затрагивая тему бюджетных средств, генерал Бонно предполагает, что "придется делать выбор и выбирать приоритеты", и рекомендует вернуться к проекту бюджета, составленному предыдущим правительством на 2025 год.