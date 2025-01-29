NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Глава Национальной жандармерии Франции предупредил о возможности вооруженного конфликта в стране

Члены интервенционной группы Национальной жандармерии (GIGN) на церемонии памяти.
Члены интервенционной группы Национальной жандармерии (GIGN) на церемонии памяти. Авторское право Ludovic Marin/AP
Авторское право Ludovic Marin/AP
By euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Глава французской жандармерии Юбер Бонно предупреждает своих подчиненных о "возможности принятия на себя более серьезных обязательств" в условиях растущей геополитической напряженности.

РЕКЛАМА

Глава Национальной жандармерии Юбер Бонно в разосланном сотрудникам ведомства письме предупреждает о "серьезной вероятности" вооруженного конфликта на территории Франции.

По мнению генерала Бонно,* "различные субъекты и конкуренты" стремятся дестабилизировать ситуацию в стране.

Больше обязательств со стороны Европы

В опубликованном газетой Le Monde и Intelligence Online письме вторжение в Украину и политические события в США с их возможными последствиями для НАТО указываются как причины для серьезного рассмотрения гипотезы о взятии странами Европы на себя более крупных обязательствах по самообороне.

Глава Национальной жандармерии считает, что долг его подчиненных заключается в том числе в том, чтобы быть к готовыми к подобным переменам.

Письмо Юбера Бонно было сдержанно воспринято служащими жандармерии, которые полагают, что оперативная оборона территории не является их приоритетом, и указывают на нехватку ресурсов для ее осуществления.

Борьба с организованной преступностью и наркотрафиком

Подчеркивая необходимость борьбы с организованной преступностью и наркоторговлей, генерал Бонно объявил о создании Национального подразделения судебной полиции жандармерии и назначении генерала Сильвена Нойо его руководителем.

Глава жандармерии также считает необходимым "повысить эффективность действий жандармерии " в области разведки "при абсолютном сохранении институционального баланса" в этой сфере.

Затрагивая тему бюджетных средств, генерал Бонно предполагает, что "придется делать выбор и выбирать приоритеты", и рекомендует вернуться к проекту бюджета, составленному предыдущим правительством на 2025 год.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Италия и Франция сильно пострадали от шторма "Эрминия"

Протестующие атаковали иностранные посольства в ДР Конго из-за наступления повстанцев

Переговоры в Париже на фоне обвинений Зеленского