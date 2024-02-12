Два года после начала вторжения: как сейчас выглядит Бородянка?

Власти Украины подчеркивают, что их приоритет — восстановить разрушенные российской армией города и вернуть в них жителей.

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Приближается вторая годовщина начала полномасштабного вторжения России в Украину.

По данным ООН, число жертв среди гражданского населения уже составило около 30 тысяч человек, но, скорее всего, реальная цифра гораздо значительнее.

Масштабы смертности среди военнослужащих держатся в секрете, но составляют, по разным оценкам, от 25 до 70 тысяч человек. У каждого из них остались родные и близкие.

— Мой друг вчера погиб на войне, — рассказывает 26-летний Илья из Киева, — и я пришел сюда купить флаг и оставить его здесь. Мы хотим остановить войну, мы хотим свободы.

— Сколько лет было твоему погибшему другу?

— 27.

— Что с ним случилось?

— Снайпер.

К концу 2022 года украинской армии удалось изгнать российские войска примерно с половины захваченных после 24 февраля территорий, но затем, как говорят эксперты, война зашла в тупик.

Сейчас же президент Украины Владимир Зеленский уволил популярного в стране главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного — как раз тогда, когда украинские войска испытывают острую нехватку боеприпасов, а жизненно важная поддержка со стороны США находится под вопросом.

"Да, вы абсолютно правы, ситуация очень сложная — в Авдеевке, в Запорожской области, практически на всей линии фронта. Иногда нужно смотреть прямо на факты, и верить, что мы будем только укреплять свои позиции, и верить в победу Украины", — заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Буча и Бородянка, где мирные жители были хладнокровно убиты во внесудебных расправах, показали миру жестокость оккупационных войск во время их приближения к Киеву. Теперь Евросоюз помогает Украине восстановить разрушенные города.

"Хуже всего то, что здесь всё еще происходят постоянные атаки беспилотников. Они постоянно подвергаются давлению, особенно их система отопления, водоочистные сооружения, вся эта критически важная инфраструктура, которую Россия специально делает своей целью", — отметил еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкевичус.

Несмотря на то, что украинцам удалось отбросить российскую армию через месяц после жестокого захвата Бородянки, она оставила после себя разрушения и шок. Однако Украина заявляет, что ее приоритет — вернуть сюда жителей, восстановить эти жилые дома и однажды начать жить как раньше.