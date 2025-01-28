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Премьер-министр Сербии объявил о своей отставке на фоне массовых акций протеста

Глава правительства Сербии объявил об отставке
Глава правительства Сербии объявил об отставке Авторское право AP Photo/Darko Vojinovic
Авторское право AP Photo/Darko Vojinovic
By Euronews
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Участники демонстраций обвиняют власти в коррупции и требуют привлечь к ответственности виновных в трагедии на вокзале в Нови-Саде.

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Премьер-министр Сербии Милош Вучевич объявил о своей отставке на фоне массовых акций протеста, охвативших страну.

"Это мое безоговорочное решение уйти в отставку", - заявил Вучевич на пресс-конференции.

Он сказал, что его отставка направлена на снижение напряженности в Сербии:

"Я призываю всех успокоить страсти и вернуться к диалогу".

Отставка Вучевича, скорее всего, приведет к досрочным парламентским выборам. Она должна быть подтверждена парламентом Сербии, у которого есть 30 дней, чтобы выбрать новое правительство или назначить внеочередные выборы.

Мэр Нови-Сада Милан Джурич также должен уйти в отставку во вторник. Вучевич, уроженец Нови-Сада, также был мэром города с 2012 по 2022 год.

Проправительственные СМИ сообщили, что во вторник вечером президент Алескандр Вучич примет участие в заседании кабинета министров, на котором будет принято решение о назначении нового премьер-министра или о проведении досрочных выборов.

Оппозиционные партии заявили, что будут настаивать на формировании переходного правительства, которое создаст условия для проведения свободных и справедливых выборов.

Вучевич стал премьер-министром в апреле 2024 года, после того как Сербская прогрессивная партия получила большинство голосов на выборах, омраченных напряженностью.

Демонстрации не прекращаются в Сербии с ноября, когда в результате обрушения бетонного навеса на отремонтированном вокзале в Нови-Саде погибли 15 человек. Участники акций протеста обвиняют власти в коррупции и требуют привлечь виновных к ответственности.

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