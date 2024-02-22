Теракт в пригороде Иерусалима: вооруженные палестинцы обстреляли машины на автотрассе

By Euronews

Израильская полиция заявила, что стрельба в Маале-Адумим была терактом. Погиб по меньшей мере один человек. Есть пострадавшие. Двое нападавших палестинцев убиты. Один задержан.

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По меньшей мере один человек стал жертвой теракта в районе Маале-Адумим на Западном берегу Иордана. Двенадцать пострадали. Двое находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщается, в четверг утром трое вооруженных палестинцев открыли огонь по автомобилям, стоявшим в пробке на главной дороге в направлении Иерусалима. Израильские военные убили двоих нападавших.

Третьему удалось скрыться. Однако затем он был задержан. В Общей службе безопасности Израиля опознали злоумышленников. Все трое жили в районе Вифлеема.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что удалось избежать чрезвычайно крупной катастрофы благодаря полиции и вооруженным гражданам.