КПП Рафах открыли: сектор Газа покидают иностранцы и палестинцы с двойным гражданством

By Euronews

Египет впервые с начала войны между Израилем и ХАМАС открыл на выход КПП Рафах. Осажденный анклав покидают иностранцы, палестинцы с двойным гражданством и тяжелораненые.

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Иностранцы и палестинцы, имеющие паспорта других стран, покидают сектор Газа. В среду Египет впервые с начала войны Израиля с ХАМАС открыл на выход контрольно-пропускной пункт Рафах.

Соглашение об этом было достигнуто между властями Египта, группировкой ХАМАС и Израилем при посредничества Катара и в координации с США.

У терминалов, где проводится проверка документов, образовались огромные очереди.

По данным региональных СМИ, из анклава будут выведены порядка пятисот человек.

На египетской стороне стояли десятки машин скорой помощи, готовые забрать тяжелобольных и раненых палестинцев. Им также было позволено покинуть сектор Газа для лечения в больницах Египта.

Сколько будет открыт погранпереход не уточняется. Тем временем сообщается, что Египет на границе с анклавом разместил танки и бронетехнику.