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Израиль: родственники освобожденных заложниц поблагодарили за поддержку

Израильтяне празднуют освобождение трех заложниц, которые находились в плену у ХАМАС в секторе Газа, собравшись в Тель-Авиве, Израиль, воскресенье, 19 января 2025 г.
Израильтяне празднуют освобождение трех заложниц, которые находились в плену у ХАМАС в секторе Газа, собравшись в Тель-Авиве, Израиль, воскресенье, 19 января 2025 г. Авторское право Ariel Schalit/AP Photo
Авторское право Ariel Schalit/AP Photo
By Malek Fouda и AP
Опубликовано
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Семьи освобожденных израильских заложниц выступили с совместным заявлением, в котором выразили благодарность за воссоединение со своими близкими.

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Семьи трех израильских заложниц, освобожденных в воскресенье в рамках соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, выразили благодарность всем, кто принимал участие в освобождении их близких.

Роми Гонен (24 года), Эмили Дамари (28 лет) и Дорон Штейнбрехер (31 год) стали первыми тремя заложницами, освобожденными ХАМАС после того, как вступило в силу соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве США, Катара и Египта.

На первых кадрах видно, как три женщины в недоумении плачут от счастья в минуты воссоединения со своими матерями на израильской земле.

Войдя в специально подготовленную приемную на военной базе у границы с сектором Газа, Гонен, Дами и Штейнбрехер впервые обняли своих матерей после более чем 15 месяцев пребывания в плену у ХАМАС в анклаве, после того как они были захвачены во время нападения на юг Израиля 7 октября 2023 года.

Конвой Красного Креста прибывает за освобожденными израильскими заложницами в городе Газа, 19 января 2025
Конвой Красного Креста прибывает за освобожденными израильскими заложницами в городе Газа, 19 января 2025Abed Hajjar/AP Photo

"От имени Эмили и всей нашей семьи: есть много людей, которые заслуживают особой благодарности за то, что они сделали все возможное, чтобы вернуть ее домой", — сказала Мэнди Дамари, мать освобожденной заложницы Эмили Дамари.

Семьи были вне себя от радости и даже выразили благодарность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, который на протяжении всей войны подвергался критике внутри страны за то, что его кабинет не уделял приоритетного внимания возвращению заложников.

"Я открываю заседание с благодарностью израильскому правительству и премьер-министру: благодаря мужеству и ценностям было принято решение продвинуть важный процесс, подобного которому не было, — возвращение сыновей и дочерей домой", — сказала Мейрав Лешем Гонен, мать Роми Гонена.

"Мы рады наконец-то сказать, что Роми — бывшая заложница. Реальность, к которой мы стремились и на которую надеялись, материализовалась, и мы стали семьей возвращенцев", — добавила она.

Родственники и друзья убитых и похищенных ХАМАС, радуются новости об освобождении заложников, собравшись в Тель-Авиве, 19 января 2025
Родственники и друзья убитых и похищенных ХАМАС, радуются новости об освобождении заложников, собравшись в Тель-Авиве, 19 января 2025Oded Balilty/AP Photo

В воскресенье, после освобождения, Дамари держала доску с надписью "Кошмар закончился" на борту вертолета, который доставил их в больницу. Израильские СМИ отмечают, что условия, в которых им пришлось жить, были тяжелыми: медицина была ограничена, а значительное время они проводили без дневного света, в подземных помещениях.

Семьи также выразили благодарность президенту США Дональду Трампу.

"Мы достигли этого момента спустя слишком много времени, и без участия Трампа этого бы не произошло", — сказала Ямит Ашкенази, сестра Дорон Штейнбрехер.

Мэнди Дамари, мать Эмили, также назвала имена Трампа и его предшественника Джо Байдена, поблагодарив за их значительные усилия, сказав, что "президент Байден, президент Трамп, лидеры и переговорщики по всему миру" сыграли важную роль в том, что их мечты о воссоединении стали реальностью.

Родственники и друзья убитых и похищенных ХАМАС, радуются новости об освобождении заложников, собравшись в Тель-Авиве, 19 января 2025
Родственники и друзья убитых и похищенных ХАМАС, радуются новости об освобождении заложников, собравшись в Тель-Авиве, 19 января 2025AP Photo

"Мы также хотели поблагодарить президента США Дональда Трампа, который благодаря смелой позиции в отношении Израиля и укрепления человеческого добра в мире, подтолкнул к этому моменту", — отметила Мейрав Гонен.

Семьи освобожденных заложников заявили, что их близкие находятся "в хорошем расположении духа" и хорошо поправляются, отметив, что путь к выздоровлению, однако, долгий.

Они также выразили надежду на то, что все остальные семьи по всему Израилю, чьи заложники все еще находятся в Газе, вскоре воссоединятся со своими близкими. Они также призвали семьи продолжать выходить на улицы, протестовать и бороться за то, чтобы все этапы соглашения о прекращении огня были выполнены, а все заложники благополучно вернулись.

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