Три первые заложницы переданы Израилю

By euronews

В Израиль вернулись первые три заложницы в рамках сделки о прекращении огня с ХАМАС. Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер были переданы ЦАХАЛ Красным крестом в районе коридора Нецарим, недалеко от города Газа.

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В Израиль вернулись первые три заложницы в рамках сделки о прекращении огня с ХАМАС. Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер были переданы ЦАХАЛ Красным крестом в районе коридора Нецарим, недалеко от города Газа. На опубликованных в соцсетях видеокадрах все три заложницы передвигались самостоятельно.

После первичной проверки на месте и втсречи с родными их доставили в госпиталь для более углубленного медицинского обследования. В Израиле ранее выражали серьезные опасения о состоянии здоровья заложников, находящихся в плену более года.

В обмен из израильских тюрем сегодня будут выпущены 90 палестинских заключенных.

По данным агентства АР, среди них - 62-летняя Халида Джаррар, член Народного фронта освобождения Палестины, 53-летняя Далаль Хасиб, сестра бывшего второго по значимости лидера ХАМАС Салеха Арури, и 68-летняя Абла Абдельрасул, жена арестованного лидера НФОП Ахмада Саадата, который приказал убить израильского министра туризма Рехавама Зееви в 2001 году и отбывает 30-летний срок.

Всего в рамках сделки предполагается освободить 33 израильских заложника и 1904 палестинских заключенных. В их число входят те, кто уже был освобожден в ходе предыдущего перемирия между Израилем и ХАМАС в ноябре 2023 года, но был вновь задержан в ходе операций ЦАХАЛ в анклаве.

Центральное командование заявило, что намерено следить за освобожденными в рамках этого соглашения заключенными и повторно арестовывать их при необходимости.

В ЦАХАЛ также готовятся к проведению наступательных действий на Западном берегу, чтобы не дать ХАМАС закрепиться здесь в свете освобождения членов группировки.

Планы наступления координируются с Палестинской администрацией, которая также опасается усиления власти ХАМАС на Западном берегу, сообщают военные источники.

Перемирие между Израилем и ХАМАС, которое должно было наступить в 8:30 утра в воскресенье, началось с почти трехчасовым опозданием.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал израильской армии не прекращать огонь, пока палестинская группировка не сообщит имена тех трех заложниц, которые должны быть освобождены сегодня.

В итоге ЦАХАЛ утром в воскресенье продолжил наносить удары по сектору Газа. По данным подконтрольного ХАМАС Минздрава анклава, восемь человек погибли после 8:30 утра, когда должно было начаться перемирие.

Около 10:30 по местному времени ХАМАС сообщил, что передал Тель-Авиву имена трех освобождаемых в воскресенье заложниц. Это Ронен Гонен (24 года), Эмили Дамари (28 лет) и Дорон Штейнбрехер (31 год).

После этого канцелярия Нетаньяху заявила о том, что перемирие вступает в силу в 11.15 по местному времени.

Боевые действия в секторе Газа начались после нападения боевиков ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, в результате которого погибли около 1200 человек, еще 250 были захвачены в заложники. В результате переговоров часть из них освободили ранее. Но почти сто человек до сих пор находятся в плену.

Израиль в ответ начал операцию "Железные мечи", жертвами которой, по данным Минздрава Газы, подконтрольного ХАМАС, стали более 46 000 палестинцев. При этом местные чиновники не делают различий между мирными жителями и боевиками, но заявляют, что женщины и дети составляют более половины погибших.