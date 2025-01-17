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Военный кабинет Израиля одобрил соглашение о перемирии с ХАМАС

Работа кабмина идет в Шабат.
Работа кабмина идет в Шабат. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
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Военный кабинет Израиля одобрил соглашение о перемирии с ХАМАС. Слово - за правительством.

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В Израиле, несмотря на начало еврейской субботы, правительство рассматривает соглашение о перемирии с радикальной группировкой ХАМАС. Ранее за него проголосовал военный кабинет.

Если сделка не сорвется, то, как заявил премьер министр Биньямин Нетаньяху, уже в воскресенье 33 заложника из Израиля могут быть освобождены.

Ситуация осложняется назревающим расколом в рядах израильского кабмина. Министр национальной безопасности пригрозил выйти из правительства, если оно ратифицирует соглашение. Суть сделки - обмен заложников, захваченных ХАМАС 7 октября 2023 года, на палестинских заключенных израильских тюрем. По оценкам Израиля, в руках хамасовцев остается около сотни пленников, всего же ХАМАС вывез из Израиля 250 человек. После теракта Израиль начал военную операцию в Газе, поставив целью уничтожить ХАМАС, движение, которое признано террористическим в ЕС и США. Многие указывают на то, что задача не выполнена.

Израиль и ХАМАС находятся под давлением американских властей, выступающих посредниками в переговорах. Вашингтон рассчитывает, что стороны оформят соглашение до вступления избранного президента Трампа в должность в понедельник.

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