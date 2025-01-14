AP: ХАМАС принял условия соглашения с Израилем

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ХАМАС принял проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении десятков заложников, сообщили во вторник два официальных лица, участвующих в переговорах. Посредники из США и Катара заявили, что Израиль и палестинское радикальное движение находятся на самой близкой стадии к заключению соглашения, которое еще на шаг приблизит их к окончанию 15-месячной войны. Она началась 7 октября 2023 года беспрецедентным терактом на израильской территории и захватом сотен заложников. На вопрос, сколько из них остаются в живых сегодня, ответа нет.

В то же время израильские СМИ не спешат радоваться информации о достижении соглашения и осторожны в своих заявлениях.

Агентство Associated Press пишет, что получило копию предлагаемого соглашения, египетский чиновник и представитель ХАМАС подтвердили ее подлинность. Представитель Израиля сказал, что прогресс уже достигнут, но детали находятся на стадии доработки. Все три чиновника говорили на условиях анонимности, чтобы не обсуждать ход переговоров. Ранее и агентство Reuters сообщило, что в переговорах между Израилем и ХАМАС произошел прорыв.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что соглашение "очень близко", и добавил, что надеется завершить его до инаугурации избранного президента Дональда Трампа 20 января.

Американский чиновник, осведомленный о ходе переговоров, сказал, что все стороны "ближе, чем когда-либо, но все еще может рухнуть", признав, что в соглашении остаются проблемные моменты.

Власти США, которые уже больше года вместе с Египтом и Катаром пытаются добиться подписания мирного договора. Несколько раз за последний год было объявлено, что соглашение на грани достижения, но переговоры каждый раз заходили в тупик.

Этому мешал ряд спорных вопросов, включая детали вывода израильских войск и обмен заложников на палестинских заключенных. Сейчас, по предварительным данным, ХАМАС согласился на частичный обмен.

Ранее ХАМАС заявлял, что не освободит ряд израильских заложников, удерживаемых в Газе, без вывода Израилем своих войск. В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал продолжать борьбу до "полной победы" над боевиками.

Сообщается, что переговоры предполагают так называемое "поэтапное прекращение огня", поскольку Биньямин Нетаньяху дал понять, что согласен только на первый этап — частичное освобождение заложников в обмен на прекращение боевых действий на несколько недель. Возможность длительного прекращения огня будет обсуждаться после начала первого этапа.

В выходные израильский премьер заявил, что направит на переговоры в Катар директора службы внешней разведки "Моссад", что свидетельствует о прогрессе в переговорах.