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Израиль обнаружил в Газе тело заложника, захваченного ХАМАС

Надежд на возвращение заложников, захваченных палестинскими боевиками в ходе нападения на юг Израиля 7 октября 2023 года, все меньше
Надежд на возвращение заложников, захваченных палестинскими боевиками в ходе нападения на юг Израиля 7 октября 2023 года, все меньше Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Tamsin PaternosterAP
Опубликовано
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Надежд на возвращение заложников, захваченных палестинскими боевиками в ходе нападения на юг Израиля 7 октября 2023 года, все меньше

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Израильские солдаты обнаружили тело 53-летнего Йосефа Аль-Заядни в подземном туннеле на юге сектора Газа и выясняют, принадлежат ли найденные там же останки его сыну.

Аль-Заядни и его сын, Хамза Аль-Заядни, были захвачены 7 октября 2023 года боевиками ХАМАС в кибуце на юге Израиля во время нападения, в результате которого погибли 1200 человек. Как сообщил Форум семей заложников, группа, представляющая родственников захваченных израильтян, он был молочным фермером, у него было 19 детей.

Двое из них, Билал и Айша, были освобождены в ноябре 2023 года в рамках недельного соглашения о прекращении огня вместе с примерно 100 другими заложниками.

Из сотни заложников, оставшихся в Газе, треть, прелположительно, мертва: некоторые были убиты во время первоначальной атаки ХАМАС, а другие погибли или умерли в плену. Израиль спас восемь заложников и обнаружил тела еще десятков.

Возраст заложников варьируется от 1 года до 86 лет, и, как полагают, они разбросаны по всему сектору Газа. По свидетельству освобожденных пленников, их держали в квартирах или в сети подземных туннелей ХАМАС, в которых тесно, сыро и душно.

Военные заявили, что обнаружили в туннеле улики, которые вызывают "серьезные опасения" за жизнь 23-летнего Хамзы Аль-Заядни, и что он мог умереть в плену.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил сожаление в связи с известием о смерти Аль-Заядни и сказал в своем заявлении, что "надеялся и работал над возвращением четырех членов его семьи из плена ХАМАС".

Семья Аль-Заядни - члены общины бедуинов, палестинского меньшинства, имеющего израильское гражданство. Во время нападений в октябре 2023 года были похищены 8 израильских бедуинов.

"Мы ожидали, что их вернут живыми, - сказал Талал Алкернави, мэр города Рахат, откуда были родом эти люди. - Вместо того чтобы вернуть их живыми к их семьям, чтобы они могли растить своих детей, мы получаем их мертвыми".

Возвращение оставшихся заложников - ключевой элемент потенциального соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Семьи похищенных оказывают огромное давление на премьер-министра Биньямина Нетаньяху, требуя переговоров о приостановке боевых действий, чтобы их близкие могли вернуться домой.

Как сообщается, в настоящее время ведутся переговоры о прекращении огня, а госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что сделка "очень близка". Блинкен рассчитывает, что соглашение будет достигнуто до того, как избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность в конце этого месяца.

Форум семей заложников заявил, что соглашение о прекращении огня, о котором ведутся переговоры, "слишком поздно для Йосефа - он был взят живым и таким же должен был вернуться".

Имя Йосефа аль-Заядни фигурировало в списке из 34 заложников, которые должны были быть освобождены, если бы соглашение о прекращении огня состоялось, сообщил ранее на этой неделе официальный представитель ХАМАС. Израиль утверждает, что этот список был представлен посредникам в июле прошлого года.

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