56 человек погибли за сутки в Газе в результате израильских ударов

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За 24 часа израильские авиаудары убили 56 человек в секторе Газа, в том числе несколько детей и агентов службы безопасности ХАМАС, а также нанесли удар по району, объявленному Израилем гуманитарной зоной.

В четверг и пятницу, когда бомбардировки продолжались, офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что уполномочил делегацию из Моссада, Шин Бет (службы внутренней разведки Израиля) и военных продолжить переговоры в Катаре с целью достижения соглашения о прекращении огня.

Израильские СМИ сообщили, что эта делегация отправится в пятницу. ХАМАС не дал никаких комментариев. За пятнадцать месяцев войны переговоры под руководством США несколько раз блокировались.

Удары по Газе продолжаются

За 24 часа в Газе были убиты 56 человек, в том числе 30 за ночь в четверг.

В результате израильского удара рано утром в четверг погибли по меньшей мере 10 человек, в том числе 2 полицейских ХАМАС и трое детей.

Израильская армия заявила, что ее целью был старший офицер полиции, утверждая, что он участвовал в сборе разведывательной информации, используемой вооруженным крылом ХАМАС для нападений на израильские войска.

В результате другого израильского удара погибли по меньшей мере 8 человек в Дейр-эль-Бале, в центральной части Газы. По данным госпиталя мучеников Аль-Аксы, куда были доставлены тела погибших, они были членами местных комитетов, помогающих охранять колонны с гуманитарной помощью.

На юге Газы изриальские солдаты убили пятерых полицейских к востоку от Хан-Юниса. Пресс-секретарь правительства Израиля Дэвид Менцер заявил, что целью удара был глава сил внутренней безопасности ХАМАС на юге Газы.

3 палестинца также были убиты в результате израильского удара по группе людей, шедших по улице в Магази в центре Газы. Их тела были доставлены в Больницу мучеников Аль-Аксы.

В четверг и пятницу в результате израильских ударов в центральной части Газы, включая Магази и лагерь беженцев Нусейрат, погибли по меньшей мере 24 человека, в том числе дети. Об этом сообщили врачи Больницы мучеников Аль-Аксы.

Израильская армия не дала немедленных комментариев по поводу последних ударов, но настаивает на том, что ее целью являются только боевики, и обвиняет ХАМАС в гибели мирных жителей.

Ракеты и беспилотники хуситов

В начале пятницы израильская армия сообщила, что перехватила ракету, выпущенную из Йемена, откуда повстанцы-хуситы в последние недели нанесли несколько ударов по Израилю.

"Была идентифицирована ракета, прилетевшая из Йемена и проникшая на израильскую территорию, и по цели были запущены перехватчики", - говорится в заявлении израильской армии.

На данный момент нет сообщений о жертвах или разрушениях, но атака в 4:30 утра разбудила миллионы людей, и многие бросились в бомбоубежища.

Хуситы пообещали наносить удары по Израилю до окончания войны в Газе.