NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
VKTelegramFlipboardZenOK RU
РЕКЛАМА

56 человек погибли за сутки в Газе в результате израильских ударов

Мужчина плачет над телом палестинца, убитого в результате удара израильской армии в Дейр-эль-Бале в секторе Газа, четверг 2 января 2025 года.
Мужчина плачет над телом палестинца, убитого в результате удара израильской армии в Дейр-эль-Бале в секторе Газа, четверг 2 января 2025 года. Авторское право Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

В то время как удары по Газе продолжаются, Биньямин Нетаньяху уполномочил израильскую делегацию продолжить переговоры в Катаре о прекращении огня

РЕКЛАМА

За 24 часа израильские авиаудары убили 56 человек в секторе Газа, в том числе несколько детей и агентов службы безопасности ХАМАС, а также нанесли удар по району, объявленному Израилем гуманитарной зоной.

В четверг и пятницу, когда бомбардировки продолжались, офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что уполномочил делегацию из Моссада, Шин Бет (службы внутренней разведки Израиля) и военных продолжить переговоры в Катаре с целью достижения соглашения о прекращении огня.

Израильские СМИ сообщили, что эта делегация отправится в пятницу. ХАМАС не дал никаких комментариев. За пятнадцать месяцев войны переговоры под руководством США несколько раз блокировались.

Удары по Газе продолжаются

За 24 часа в Газе были убиты 56 человек, в том числе 30 за ночь в четверг.

В результате израильского удара рано утром в четверг погибли по меньшей мере 10 человек, в том числе 2 полицейских ХАМАС и трое детей.

Израильская армия заявила, что ее целью был старший офицер полиции, утверждая, что он участвовал в сборе разведывательной информации, используемой вооруженным крылом ХАМАС для нападений на израильские войска.

В результате другого израильского удара погибли по меньшей мере 8 человек в Дейр-эль-Бале, в центральной части Газы. По данным госпиталя мучеников Аль-Аксы, куда были доставлены тела погибших, они были членами местных комитетов, помогающих охранять колонны с гуманитарной помощью.

На юге Газы изриальские солдаты убили пятерых полицейских к востоку от Хан-Юниса. Пресс-секретарь правительства Израиля Дэвид Менцер заявил, что целью удара был глава сил внутренней безопасности ХАМАС на юге Газы.

3 палестинца также были убиты в результате израильского удара по группе людей, шедших по улице в Магази в центре Газы. Их тела были доставлены в Больницу мучеников Аль-Аксы.

В четверг и пятницу в результате израильских ударов в центральной части Газы, включая Магази и лагерь беженцев Нусейрат, погибли по меньшей мере 24 человека, в том числе дети. Об этом сообщили врачи Больницы мучеников Аль-Аксы.

Израильская армия не дала немедленных комментариев по поводу последних ударов, но настаивает на том, что ее целью являются только боевики, и обвиняет ХАМАС в гибели мирных жителей.

Ракеты и беспилотники хуситов

В начале пятницы израильская армия сообщила, что перехватила ракету, выпущенную из Йемена, откуда повстанцы-хуситы в последние недели нанесли несколько ударов по Израилю.

"Была идентифицирована ракета, прилетевшая из Йемена и проникшая на израильскую территорию, и по цели были запущены перехватчики", - говорится в заявлении израильской армии.

На данный момент нет сообщений о жертвах или разрушениях, но атака в 4:30 утра разбудила миллионы людей, и многие бросились в бомбоубежища.

Хуситы пообещали наносить удары по Израилю до окончания войны в Газе.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

AP: ХАМАС принял условия соглашения с Израилем

Удар по лагерю в аль-Маваси: не менее 12 погибших

Палестинское статистическое бюро: население Газы сократилось на 6% с начала войны