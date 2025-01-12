Глава "Моссад" едет в Доху. Израиль и ХАМАС близки к соглашению о прекращении огня в Газе

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Несколько послов в Израиле присоединились к еженедельному митингу в Тель-Авиве, на котором члены семей и сторонники требуют от правительства заключить соглашение о возвращении оставшихся заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе.

Акция протеста проходит в тот же день, когда премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что отправляет директора службы внешней разведки "Моссад" на переговоры в Доху в знак прогресса в деле прекращения 15-месячной войны.

"Мы находимся на этапе интенсивных переговоров, и это хорошо. Я считаю, что эти усилия не должны прерываться или прекращаться", - сказал посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт.

Демонстранты в Тель-Авиве требуют немедленного освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа, 11 января 2025 года. Ariel Schalit/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

"Мы знаем, что единственный способ вернуть всех заложников домой - это переговоры. Поэтому я призываю тех, кто сейчас участвует в переговорах, сделать все необходимое для достижения соглашения", - сказал Саймон Уолтерс, посол Великобритании.

Еженедельные митинги в Тель-Авиве уже несколько месяцев проходят на площади, которую стали называть "Площадью заложников".

Они также приобрели политический характер: многие протестующие требуют, чтобы Нетаньяху назначил новые выборы и ушел в отставку.

Они обвиняют его в том, что для него приоритетнее политическое выживание, чем жизнь около 100 заложников, которые, как считается, находятся в Газе.

"Только на этой неделе в Газе были убиты шесть солдат. Почти каждый день появляются новые имена погибших. Сколько еще крови будет пролито ради личных интересов Нетаньяху?" - заявила одна из участниц акции протеста Эфрат Мачикава.

"Настало время, народ Израиля хочет, чтобы это правительство ушло. Мы хотим, чтобы война закончилась, и нам нужно вернуть заложников домой", - сказал Идита Петерсон.

Несмотря на заявление Нетаньяху о том, что глава внешней разведки "Моссад" будет присутствовать на переговорах, пока неясно, когда Давид Барнеа отправится в Катар на последний раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС.

Однако США оказывают все большее давление на обе стороны, требуя, чтобы они достигли соглашения до того, как Джо Байден покинет Белый дом и 20 января передаст свои полномочия Дональду Трампу.

Присутствие Барнеа означает, что в переговорах участвуют высокопоставленные израильские чиновники, которые должны будут подписать какое-либо соглашение.

В Катар также направляются глава израильского агентства внутренней безопасности Шабак, военные и политические советники.

Президент США Джо Байден беседует с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Овальном кабинете Белого дома, 25 июля 2024 г. Susan Walsh/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

В офисе Нетаньяху сообщили, что решение было принято после встречи с министром обороны, главами служб безопасности и переговорщиками "от имени уходящей и приходящей администраций США".

За 15 месяцев войны было достигнуто лишь одно кратковременное прекращение огня, и то в самые первые недели боев.

С тех пор переговоры при посредничестве США, Египта и Катара неоднократно заходили в тупик.

Израильская газета "Едиот ахронот", ссылаясь на источники в ХАМАС, сообщила, что детали следки о прекращении огня "почти завершены", согласовано "90% деталей", но остаются спорные моменты.

Обсуждается поэтапное прекращение огня, при этом Нетаньяху дал понять, что согласен только на первый этап - частичное освобождение заложников в обмен на прекращение боевых действий на несколько недель.

ХАМАС настаивает на полном выводе израильских войск с разрушенной территории, но Нетаньяху настаивает на уничтожении способности ХАМАС вести боевые действия в Газе.

Палестинцы пытаются достать еду в распределительном центре в Хан-Юнисе, 9 января 2025 г. Abdel Kareem Hana/Copyright 2025, The AP. All rights reserved

В четверг министерство здравоохранения Газы заявило, что в ходе войны погибло более 46 000 палестинцев, большинство из которых - женщины и дети, однако не уточняется количество убитых боевиков и гражданских.

Война в Газе началась в октябре 2023 года, когда ХАМАС и другие группировки начали вторжение на юг Израиля, убив 1200 человек и захватив около 250 заложников в Газе.

Перемирие, заключенное в ноябре 2023 года, позволило освободить более 100 заложников, другие были спасены или их останки были найдены за последний год.

Израильские военные утверждают, что за время войны уничтожили более 17 000 боевиков, но не приводят доказательств.