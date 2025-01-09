Иран готов провести переговоры по своей ядерной программе и снять озабоченность Запада

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Иран заявляет, что готов провести новые переговоры с западными странами для обсуждения своей ядерной программы и снятия любых опасений.

Тегеран планирует провести переговоры с Великобританией, Германией и Францией 13 и 14 января в швейцарской Женеве. На повестке дня этих переговоров - весьма спорная ядерная программа Ирана, а также другие вопросы.

"Эти переговоры (имеются в виду переговоры между Ираном и Великобританией, Германией и Францией) состоятся на следующей неделе, я думаю, 13 и 14 января, в Женеве. Это продолжение переговоров, которые мы провели в декабре с тремя европейскими странами и представителем ЕС по внешней политике. Будет обсуждаться широкий круг тем, включая региональные вопросы, двусторонние отношения с ЕС и ядерную проблему", - заявил Эсмаил Багаи, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана, на регулярном брифинге для СМИ.

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стремление Тегерана к обогащению урана "приближается к точке невозврата". Французский лидер предупредил европейских партнеров по ядерной сделке 2015 года с Ираном, чтобы они рассмотрели возможность повторного введения санкций, если не будет достигнут прогресс.

Министерство иностранных дел Ирана призвало Париж пересмотреть свой подход, который он назвал "неконструктивным", в преддверии новых переговоров.

"Неправдивые заявления правительства, которое само отказалось выполнять свои обязательства по ядерной сделке и сыграло важную роль в приобретении Израилем ядерного оружия, являются лживыми и прожектерскими", - заявил Эсмаил Багаи в сообщении на сайте X, ранее называвшемся Twitter.

Избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого намечена на 20 января, в одностороннем порядке вышел из иранской ядерной сделки и ввел новые санкции в 2018 году во время своего первого президентского срока.

Его политика, направленная на оказание "максимального давления" на Тегеран, нанесла значительный ущерб иранской экономике. В период президентства Трампа произошло резкое снижение стоимости национальной валюты - иранского риала.