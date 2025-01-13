Иран пополнил свой арсенал стратегических беспилотников

By Euronews

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Армия Ирана получила тысячу новых стратегических беспилотников, сообщает иранское информационное агентство "Тасним".

По данным агентства, дроны оснащены "передовыми технологиями", которые позволяют обходить системы противовоздушной обороны благодаря низкой радиолокационной заметности.

Церемония передачи БПЛА военным транслировалась по государственному телевидению.

В Иране в эти дни также проходят масштабные учения сил ПВО. В них задействованы не только силы противовоздушной обороны, но и боевая авиация.

Проверка боеготовности проводится на фоне недавних публикаций в СМИ, согласно которым США рассматривают возможность ударов по иранским ядерным объектам, если выяснится, что Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия.