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Иран пополнил свой арсенал стратегических беспилотников

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Авторское право Vahid Salemi/Copyright 2024 The AP
Авторское право Vahid Salemi/Copyright 2024 The AP
By Euronews
Опубликовано
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Иранские военные получили в свое распоряжение тысячу новых стратегических беспилотников, "оснащенных самыми современными технологиями", сообщило государственное информагентство Ирана.

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Армия Ирана получила тысячу новых стратегических беспилотников, сообщает иранское информационное агентство "Тасним".

По данным агентства, дроны оснащены "передовыми технологиями", которые позволяют обходить системы противовоздушной обороны благодаря низкой радиолокационной заметности.

Церемония передачи БПЛА военным транслировалась по государственному телевидению.

В Иране в эти дни также проходят масштабные учения сил ПВО. В них задействованы не только силы противовоздушной обороны, но и боевая авиация.

Проверка боеготовности проводится на фоне недавних публикаций в СМИ, согласно которым США рассматривают возможность ударов по иранским ядерным объектам, если выяснится, что Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия.

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