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В секторе Газа за сутки погибли десятки людей

Последствия удара по Дейр-аль-Балаху
Последствия удара по Дейр-аль-Балаху Авторское право Abdel Kareem Hana/Copyright 2025, The AP. All rights reserved
Авторское право Abdel Kareem Hana/Copyright 2025, The AP. All rights reserved
By Ирина Шелудкова
Опубликовано
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В среду израильские военные сообщили, что перехватили ракету, выпущенную из сектора Газа по району с КПП Керем-Шалом.

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В секторе Газа в результате израильских ударов за последние сутки погибли десятки людей. В районе Хан-Юнис на юге сектора Газа жертвами удара во вторник вечером стали восемь женщин и пятеро детей, сообщают местные органы здравоохранения, которые находятся под контролем исламистской группировки ХАМАС.

В заявлении минздрава сектора Газа утверждается, что погибли более 50 человек, около 80 получили ранения в результате шести израильских операций, многие пострадавшие находятся под завалами.

Между тем медицинский комплекс "Насер" в Хан-Юнисе объявил, что из-за нехватки топлива полностью приостанавливает оказание медицинских услуг, за исключением жизненно важных, таких как реанимация и неотложные операции.

Армия обороны Израиля заявляет, что продолжает операции против боевиков ХАМАС в секторе Газа.

В среду израильские военные сообщили, что ракета, запущенная из южной части сектора Газа в район Керем-Шалом, была успешно перехвачена средствами ПВО.

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