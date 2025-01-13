Число погибших в результате пожаров в Калифорнии возросло до 24

By Euronews

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Число погибших в результате сильных пожаров в Лос-Анджелесе возросло до 24, сообщили власти Калифорнии.

Шестнадцать человек стали жертвами огня в районе Итон, восемь - в Пасифик-Палисейдс.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил каналу NBC, что эти пожары могут стать самым страшным стихийным бедствием в истории США.

Власти опасаются, что пожары могут перекинуться на густонаселенные районы Лос-Анджелеса из-за усиления ветра.

Самым опасным днем будет вторник, предупредил аналитик пожарной обстановки Деннис Бернс на встрече с населением в воскресенье вечером.

"В ближайшие пару дней погода будет меняться", - сказал Бернс, подчеркнув, что "ветер действительно усилится".

В результате пожаров в некоторых районах Лос-Анджелеса сгорели более 16 тысяч гектаров, пламя уничтожило свыше 12 тысяч строений, примерно 150 тысяч человек получили приказ об эвакуации. Причины возникновения пожаров все еще выясняются.