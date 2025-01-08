Десятки тысяч людей эвакуированы из-за лесных пожаров в Калифорнии

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Более 30 000 человек эвакуированы из прибрежного района Лос-Анджелеса Пасифик Палисейдс после того, как во вторник вечером там вспыхнули два лесных пожара, вызванных сильным ветром.

Начальник пожарной службы Лос-Анджелеса заявил, что огонь угрожает 10 000 домов в районе между Малибу и Санта-Моникой, где проживают знаменитости.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, объявивший режим ЧС, рассказал, что во время посещения пострадавшей зоны он обнаружил "множество уже разрушенных пламенем строений", хотя и отметил, что ещё слишком рано судить о масштабах ущерба.

По данным местных СМИ, несколько человек пострадали, у некоторых из них ожоги лица и рук. Женщина-пожарный получила травму головы.

Утром в среду экстренные службы сообщили о третьем пожаре, который распространяется к северу от Пасадены, там были эвакуированы около сотни постояльцев одного из домов престарелых.

Огонь повалил несколько деревьев на территории виллы Гетти, где хранятся произведения античного искусства. По словам главы Фонда Гетти, Кэтрин Флеминг, коллекция осталась в целости и сохранности, в основном благодаря профилактическим мерам по обрезке кустарников вокруг зданий.

В зоне, охваченной бедствием, проживает несколько голливудских звёзд, включая Дженнифер Энистон, Брэдли Купера, Тома Хэнкса и Риз Уизерспун. Знаменитости делились впечатлениями от пережитого в социальных сетях.

Актёр Джеймс Вудс ("Однажды в Америке", "Напролом", "Казино") написал, что ему удалось эвакуироваться, но добавил: "На данный момент я не знаю, уцелел ли наш дом".

Марк Хэмилл из "Звёздных войн" сообщил, что ему удалось покинуть свой дом "в последнюю минуту".

Из-за пожаров дороги оказались забиты, некоторые бросают свои машины и спасаются пешком.

Из-за пожаров были отменены премьеры фильмов "Неудержимые" студии Amazon MGM и картины "Человек-волк" компании Universal, запланированные на вторник в Лос-Анджелесе.

Церемония вручения премии Гильдии киноактёров (SAG), запланированная на среду, будет проходить онлайн, говорится в заявлении организации.

Уходящий президент США Джо Байден заявил, что он и его команда поддерживают связь с властями штата и предложили "любую федеральную помощь", которая необходима для обуздания пожаров и ликвидации последствий бедствия.