Шестой пожар в Лос-Анджелесе, погибли не менее 5 человек

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Лесные пожары, опустошившие самые живописные районы Лос-Анджелеса, продолжают разрастаться. По данным пожарных, реагирующих на чрезвычайные ситуации, по меньшей мере 5 человек погибли в трех крупных пожарах, вышедших из-под контроля.

Когда ветер ослабел и пожарные со всего штата прибыли, чтобы сменить уставшие команды, многие подумали, что ситуацию удалось взять под контроль, но, как оказалось, опасность ещё не миновала. Шестой пожар вспыхнул на Голливудских холмах, в результате чего тысячи жителей получили распоряжение об эвакуации, оно распространилось и на некоторые районы соседней Санта-Моники.

По данным властей, к настоящему времени уничтожено более 1000 строений, в основном домов, и около 130 000 человек подлежат эвакуации, причем это число продолжает меняться по мере возникновения новых пожаров.

Над многими районами Лос-Анджелеса клубится густой дым. По меньшей мере семь школ были повреждены или разрушены.

Сгоревшие автомобили и дома лежат на улице Аламеда, среда, 8 января 2025 года, в районе Альтадена города Пасадена, Калифорния. Chris Pizzello/Invision

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс сообщила, что пожарные из разных частей Калифорнии прибыли на помощь местным подразделениям, им помогает противопожарная авиация.

Басс предупредила, что пожарные продолжают сталкиваться с "переменчивым ветром", хотя и гораздо более спокойным, чем во вторник вечером, из-за которого огонь распространяется с большей скоростью.

В Пасадене, одном из пострадавших районов, начальник пожарной службы Чад Огустин сообщил, что, по оценкам, от 200 до 500 строений были повреждены или сгорели в результате пожара в Итоне, начавшегося во вторник вечером под воздействием ветра ураганной силы.

На Тихоокеанском побережье, к западу от центра Лос-Анджелеса, крупный пожар в районе Пасифик Палисейдс сравнял с землей целые кварталы, превратив их в пепел. По оценкам властей, в Палисейдсе сгорели более чем 1000 строений, что делает этот пожар самым разрушительным в современной истории Лос-Анджелеса.

Пожарный борется с огнём в Итоне в среду, 8 января 2025 года / Альтадена, Калифорния. Ethan Swope/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

На снимках, поступающих из Лос-Анджелеса - пылающие руины рухнувших роскошных домов и плавательные бассейны, почерневшие от копоти.

Богатый район Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе давно стал излюбленным местом знаменитостей. Многие голливудские звезды были вынуждены эвакуироваться или потеряли свою собственность из-за пожаров. Среди них Адам Броуди и Лейтон Мистер, потерявшие свой дом, а также Пэрис Хилтон, чей дом на берегу Малибу сгорел до тла.

"Сегодня утром мы проснулись с темной тучей над всем Лос-Анджелесом. Но хуже всего тем, кого эти пожары коснулись самым непосредственным образом. Это были чрезвычайно болезненные 24 часа", - сказала Линдси Хорват, руководитель округа Лос-Анджелес.

За сутки пожары уничтожили в общей сложности около 22 квадратных миль (57 квадратных километров). Дым и пепел распространились далеко за пределы округа Лос-Анджелес и достигли населенных пунктов на востоке и юге.

Власти говорят, что качество воздуха значительно ухудшилось. Жителей призывают по возможности оставаться в помещениях, ограничить активные физические нагрузки, следить за обновлениями и развитием событий и прислушиваться к призывам об эвакуации, если таковые поступят.