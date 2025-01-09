Каковы перспективы финансирования европейского перевооружения?

Государства-члены ЕС разошлись во мнениях относительно совместных закупок оружия, финансовых заимствований и необходимости европейских закупок.

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Финансирование перевооружения - сложная задача для ЕС. С одной стороны, государственные финансы находятся в минусе, с другой - угроза со стороны России и перспектива американского изоляционизма нависают над Европой.

"Нужно создавать заводы, нужно обучать людей. Так что это не произойдет в одночасье", - говорит Филипп Першок, директор IRSEM Europe, европейского отделения Института стратегических исследований при Военной школе.

Вопросы обороны и вооружений встали особенно остро перед государствами-членами ЕС после широкомасштабного вторжения России в Украину, начавшегося 24 февраля 2022 года.

По данным Европейского оборонного агентства (EDA), в 2024 году расходы на оборону 27 стран ЕС могли достичь 326 миллиардов евро, или 1,9 % ВВП Евросоюза. Это на 31 % больше, чем в 2021 году.

Совместные закупки и производство

После войны в Украине для финансирования обороны континента предлагаются различные решения, в том числе совместное производство и закупки вооружений.

Отправной точкой" должны стать совместные расходы, чтобы повысить эффективность и рентабельность, а также снизить затраты, считает Гунтрам Вольфф, старший научный сотрудник Института Брейгеля.

"Гиперзвуковые ракеты, противовоздушная оборона, спутники, беспилотники","если мы будем работать вместе в этих областях, мы действительно получим больше за наши деньги", - уверяет он Euronews.

Но в то же время специфические потребности государств-членов в вооружениях иногда встают на пути такой формы сотрудничества.

Франции, например, нужен "потенциал ядерного сдерживания", как считает Ян Джен Андерсон, старший аналитик Института исследований безопасности ЕС.

Некоторые экспедиционные страны предпочитают "более легкую, легко транспортируемую технику" , такую как бронемашины и артиллерия, "в то время как другие страны готовятся сражаться с врагом или противником здесь, в Европе, и поэтому больше внимания уделяют тяжелым танкам и тяжелой артиллерии". Так отметил исследователь в интервью Euronews.

Совместное заимствование

Совместные заимствования, также известные как еврооблигации, могут быть использованы для финансирования перевооружения.

"Идея совместного заимствования заключается в том, что многие государства-члены испытывают проблемы с национальными финансами. И это было бы способом использовать коллективную мощь ЕС как заемщика, чтобы сделать заимствования дешевле", - объясняет Ян Йоэль Андерссон.

В то же время сторонники бюджетной ортодоксии, такие как Германия, по-прежнему не желают участвовать в совместных займах.

Должны ли мы "покупать европейское"?

Некоторые, например президент Франции Эммануэль Макрон, призывают "купить европейское" во имя стратегической автономии.

Другие предпочитают размещать заказы в других странах, чтобы сократить расходы или сроки доставки.

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"Дело не в том, что мы должны покупать только европейское. Я не думаю, что кто-то имеет это в виду, но мы, возможно, должны переоценить долю европейского в том, что мы покупаем", - сказал в интервью Euronews Филипп Першок, директор IRSEM Europe.

"Если товар произведен за пределами Европы, у нас нет приоритета в его потреблении. Мы подписали контракт, и если условия изменятся, если что-то произойдет в Индо-Тихоокеанском регионе или на Тайване, у европейцев не будет приоритета. Так что нужно быть начеку", - говорит исследователь.

Впрочем роль ЕС ограничена: оборона является исключительной компетенцией государств-членов.