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Армия обороны Израиля нашла тела шести заложников в ходе операции в Газе

Погибшие заложники
Погибшие заложники Авторское право AP/AP
Авторское право AP/AP
By Euronews, AP
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Считается, что ХАМАС по-прежнему удерживает около 110 заложников, захваченных во время нападения 7 октября. По оценкам израильских властей, около трети из них погибли.

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Израиль обнаружил тела шести заложников, захваченных во время атаки ХАМАС 7 октября, с которой началась война в Газе, говорится в заявлении военных во вторник.

Тела были найдены в ходе ночной операции на юге сектора Газа. Заложники были опознаны как Ягев Бухштаб, Александр Данциг, Авраам Мундер, Йорам Мецгер, Надав Попплуэлл и Хаим Перри, при этом не сообщается, когда и как они погибли.

Соединенные Штаты, Египет и Катар пытаются выступить посредниками в заключении соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которое позволило бы освободить десятки заложников, удерживаемых радикальной группировкой.

В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль согласился на "промежуточное предложение" в предложенной им сделке.

Это "промежуточное предложение" предусматривает прекращение огня и освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе, но ХАМАС пока не согласился и не отреагировал на него.

Считается, что ХАМАС по-прежнему удерживает около 110 заложников, захваченных во время атаки 7 октября. По оценкам израильских властей, около трети из них погибли, а их тела удерживаются в Газе.

Одно из тел, обнаруженных израильскими военными, принадлежит Аврааму Мундеру.

Кибуц Нир Оз сообщил, что Мундер был убит, находясь в заложниках в Газе, "после нескольких месяцев физических и психических пыток".

Боевики похитили Мундера 7 октября, когда ворвались в Нир-Оз, уведя около 80 его жителей в Газу.

Жена, дочь и внук Мундера также были взяты в заложники, но были освобождены во время короткого перемирия в ноябре в обмен на освобождение палестинцев, заключенных в израильские тюрьмы. Его сын был убит 7 октября.

В общей сложности боевики убили около 1200 человек, в основном мирных жителей, на юге Израиля и захватили около 250 заложников в Газе.

В результате ответного наступления Израиля в Газе были убиты более 40 000 палестинцев, по данным местных медицинских работников.

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