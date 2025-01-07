10 лет после терактов в Париже: Франция "может снова стать мишенью" исламистов

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Франция почтила память жертв терактов против редакции сатирического журнала Charlie Hebdo и кошерного супермаркета в Париже.

7 и 9 января 2015 года в результате нападения исламистов погибли 17 человек.

В траурных церемониях приняли участие президент Франции Эммануаэль Макрон, бывший глава государства Франсуа Олланд, родственники и близкие жертв.

Границы свободы слова

Нападение на редакцию Charlie Hebdo совершили вооруженные исламисты после публикации карикатур на пророка Мухаммеда.

В мире начались ожесточенные дебаты о границах свободы слова.

По данным соцопроса, проведенного в партнерстве с Charlie Hebdo, выросло число французов , которые верят в фундаментальное право на карикатуру.

Но опрос также выявил значительные различия между поколениями.

Значительная часть молодежи до 35 лет не поддерживает возможность смеяться за счет уязвимых групп.

"Политический ислам угрожает национальному единству"

Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо назвал недавние теракты в Германии и Новом Орлеане мрачным напоминанием о том, почему Франция должна сохранять "очень высокий уровень осторожности".

"В прошлом году наши службы предотвратили девять террористических атак. Это больше, чем в 2017 году. Это означает, что наши службы, и Франция в том числе, значительно перевооружились для борьбы с терроризмом, но это означает, что угроза все еще существует. Она все еще существует. Поэтому мы должны не только противостоять ей, но и обратить внимание на питательную среду этой угрозы, которой является исламизм!, - сказал министр.

В интервью газете Le Parisien, он упомянул о "политическом исламе" , который всё больше "угрожает государственным институтам и национальному единству" этой европейской страны. Ретайо особо выделил "Братьев-мусульман", религиозное движение салафистского толка, деятельностью которого на территории Франции он поручил приоритетно заняться полиции и спецслужбам, поскольку, по словам Брюно Ретайо, "битва против исламистского тоталитаризма пока не выиграна".

Глава МВД направил префектам французских регионов, руководству полиции и жандармерии соответствующие указания. По данным Le Figaro, министр призвал их сохранять "максимальную бдительность и усилить меры по обеспечению безопасности на всей территории страны при проведении массовых мероприятий", имея в виду недавние теракты в немецком Магдебурге и в Новом Орлеане в США.

Выступая против попыток Братьев-мусульман просочиться в политическую жизнь Франции, министр внутренних дел также отметил необходимость отстаивать светский характер общества везде, будь то спортивные секции или школьные внеурочные мероприятия. По его мнению, "закон 2004 года о ношении религиозной символики должен применяться и в отношении внеурочных мероприятий, поскольку это - проявление республиканской школы, пусть и вне школьных стен".

"Сопровождающие детей в кино или музей не могут носить хиджаб. Это не просто кусок ткани, это знамя исламизма и знак подчинения женщины, её второстепенной роли по отношению к мужчине", заявил Ретайо, призывая разработать новые законодательные инструменты, чтобы препятствовать этому.

Глава МВД высказался против ношения хиджаба в университете. Он считает, что "сепаратизм и политический ислам - благоприятная почва для терроризма". При этом Брюно Ретайо отверг обвинения в крестовом походе против мусульманской религии как таковой.

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"Речь идёт о сохранении базовых ценностей Запада: равенства между мужчинами и женщинами, свободы совести и французcкой модели светского государства", заявил министра, связав косвенно растущую исламизацию французского общества с ростом нелегальной иммиграции.