ГА ООН поддержала резолюцию против "незаконного присутствия" Израиля на палестинских территориях

Посол Израиля в ООН Данни Данон осудил голосование как "позорное решение, поддерживающее дипломатический терроризм Палестинской автономии".

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В среду Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов поддержала разработанную палестинцами резолюцию, требующую, чтобы Израиль в течение года прекратил свое "незаконное присутствие" в секторе Газа и на оккупированном Западном берегу.

Голосование в 193 членах всемирного органа было 124-14 при 43 воздержавшихся. Среди тех, кто выступил против, были Соединенные Штаты, ближайший союзник Израиля.

Рияд Мансур, палестинский посол в ООН, назвал голосование поворотным пунктом "в нашей борьбе за свободу и справедливость".

"Оно посылает четкий сигнал о том, что израильская оккупация должна закончиться как можно скорее и что право палестинского народа на самоопределение должно быть реализовано", - добавил он.

Посол Израиля в ООН Данни Данон осудил голосование как "позорное решение, поддерживающее дипломатический терроризм Палестинской автономии".

Хотя резолюция не является юридически обязывающей, степень ее поддержки имеет символическое значение для 193 членов организации, которые не имеют права накладывать вето на решения.

Страны-члены призваны ввести санкции

Резолюция требует вывода всех израильских войск и эвакуации поселенцев с оккупированных палестинских территорий "без промедления".

Она также призывает страны ввести санкции против лиц, ответственных за поддержание израильского присутствия на территориях, и прекратить экспорт оружия в Израиль, если есть подозрения, что оно может быть там использовано.

Кроме того, резолюция призывает Израиль выплатить палестинцам компенсацию за ущерб, причиненный оккупацией, а также призывает страны принять меры по предотвращению торговли или инвестиций, которые поддерживают присутствие Израиля на территориях.

Резолюция основана на консультативном заключении Международного суда (ICJ) - высшей судебной инстанции ООН - который постановил, что присутствие Израиля на палестинских территориях незаконно и должно быть прекращено.

Рассмотрение резолюции на Генеральной Ассамблее началось во вторник, и Мансур подчеркнул, что любая страна, которая думает, что палестинский народ "согласится на подневольную жизнь", или утверждает, что мир возможен без справедливого решения израильско-палестинского конфликта, "не является реалистом".

Организации Human Rights Watch и Amnesty International также призвали Израиль прислушаться к призыву прекратить оккупацию.

Резолюция просит Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в течение трех месяцев представить Генеральной Ассамблее доклад о выполнении резолюции, "включая любые действия, предпринятые Израилем, другими государствами и международными организациями, включая Организацию Объединенных Наций".

По словам Мансура, скорее всего, Израиль не обратит внимания на резолюцию, и тогда палестинцы примут более жесткую резолюцию.