Офисы БАПОР на Западном берегу повреждены после предполагаемого израильского рейда

By Euronews и AP

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Офисы агентства ООН по делам палестинских беженцев сильно пострадали во время израильского рейда в лагере беженцев на Западном берегу реки Иордан.

Официальное палестинское информационное агентство WAFA сообщило, что бульдозеры израильских военных частично разрушили здание БАПОР.

Главное офисное здание получило незначительные повреждения, в то время как соседний временный зал был сровнен с землей.

Однако израильские военные отрицают, что повредили здание в лагере беженцев Нур-Шамс.

Они заявили, что боевики заложили поблизости взрывчатку и привели ее в действие, чтобы атаковать израильские войска, и что взрыв "вероятно, нанес ущерб зданию".

Причина повреждений не может быть подтверждена независимыми экспертами, но она напоминает предыдущие случаи сноса Израилем палестинских домов и зданий на оккупированном Западном берегу.

Повреждение офиса произошло после того, как на этой неделе парламент Израиля принял законы, фактически запрещающие деятельность БАПОР в Израиле и на палестинских территориях.

Израиль обвиняет агентство в том, что оно закрывает глаза на наличие боевиков среди своих сотрудников, БАПОР это отрицает.

Офис БАПОР, частично разрушенный во время операции израильской армии на Западном берегу реки Иордан, 31 октября 2024 года. Nasser Nasser/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Закон вступит в силу через три месяца.

"Мы говорим очень четко: БАПОР - это часть прошлого, это часть проблемы. Члены БАПОР принимали участие в этой бойне", - заявил представитель израильского правительства Давид Менсер.

"И теперь настало время для международного сообщества, в первую очередь для самой Организации Объединенных Наций, переосмыслить ситуацию и сделать то, что нужно, чтобы действительно помочь палестинцам, а не просто придерживаться своих прежних идей в отношении БАПОР, которое было инфильтрировано, захвачено и в конечном итоге массово использовалось террористами ХАМАС".

Менсер пообещал, что помощь будет продолжать поступать в Газу, поскольку Израиль планирует координировать свои действия с гуманитарными организациями или другими органами в рамках ООН.

Многие агентства ООН сплотились вокруг БАПОР, назвав его "главной опорой" деятельности всемирной организации по оказанию помощи в Газе и на других палестинских территориях.

БАПОР предоставляет образование, медицинское обслуживание и чрезвычайную помощь миллионам палестинских беженцев, ставших жертвами войны 1948 года, в результате которой был создан Израиль, и их потомкам.

Семьи беженцев составляют большинство населения Газы, насчитывающего около двух миллионов человек.