Офисы БАПОР на Западном берегу повреждены после предполагаемого израильского рейда

Повреждение офиса произошло после того, как на этой неделе парламент Израиля принял законы, фактически запрещающие деятельность БАПОР в Израиле и на палестинских территориях.
Офисы агентства ООН по делам палестинских беженцев сильно пострадали во время израильского рейда в лагере беженцев на Западном берегу реки Иордан.
Официальное палестинское информационное агентство WAFA сообщило, что бульдозеры израильских военных частично разрушили здание БАПОР.
Главное офисное здание получило незначительные повреждения, в то время как соседний временный зал был сровнен с землей.
Однако израильские военные отрицают, что повредили здание в лагере беженцев Нур-Шамс.
Они заявили, что боевики заложили поблизости взрывчатку и привели ее в действие, чтобы атаковать израильские войска, и что взрыв "вероятно, нанес ущерб зданию".
Причина повреждений не может быть подтверждена независимыми экспертами, но она напоминает предыдущие случаи сноса Израилем палестинских домов и зданий на оккупированном Западном берегу.
Повреждение офиса произошло после того, как на этой неделе парламент Израиля принял законы, фактически запрещающие деятельность БАПОР в Израиле и на палестинских территориях.
Израиль обвиняет агентство в том, что оно закрывает глаза на наличие боевиков среди своих сотрудников, БАПОР это отрицает.
Закон вступит в силу через три месяца.
"Мы говорим очень четко: БАПОР - это часть прошлого, это часть проблемы. Члены БАПОР принимали участие в этой бойне", - заявил представитель израильского правительства Давид Менсер.
"И теперь настало время для международного сообщества, в первую очередь для самой Организации Объединенных Наций, переосмыслить ситуацию и сделать то, что нужно, чтобы действительно помочь палестинцам, а не просто придерживаться своих прежних идей в отношении БАПОР, которое было инфильтрировано, захвачено и в конечном итоге массово использовалось террористами ХАМАС".
Менсер пообещал, что помощь будет продолжать поступать в Газу, поскольку Израиль планирует координировать свои действия с гуманитарными организациями или другими органами в рамках ООН.
Многие агентства ООН сплотились вокруг БАПОР, назвав его "главной опорой" деятельности всемирной организации по оказанию помощи в Газе и на других палестинских территориях.
БАПОР предоставляет образование, медицинское обслуживание и чрезвычайную помощь миллионам палестинских беженцев, ставших жертвами войны 1948 года, в результате которой был создан Израиль, и их потомкам.
Семьи беженцев составляют большинство населения Газы, насчитывающего около двух миллионов человек.