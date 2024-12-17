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Силы безопасности Палестинской администрации провели редкий рейд в Дженине

Офицер Палестинской автономии сжимает пистолет, когда палестинские силы безопасности проводят крупный рейд против боевиков в лагере беженцев Дженин, 16 декабря 2024 года.
Офицер Палестинской автономии сжимает пистолет, когда палестинские силы безопасности проводят крупный рейд против боевиков в лагере беженцев Дженин, 16 декабря 2024 года. Авторское право Majdi Mohammed/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Majdi Mohammed/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Emma De Ruiter и AP
Опубликовано
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Убит командир дженинской бригады вооруженной радикальной группировки "Исламский джихад".

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Силы безопасности Палестинской администрации провели редкую операцию по подавлению местных боевиков на севере Западного берега реки Иордан, направив туда бронированные машины и вступив в ожесточенные бои,

В результате операции в Дженине был убит командир дженинской бригады радикальной вооруженной группировки "Исламский джихад" Язид Джайса.

В Дженине свободно действуют боевики "Исламского джихада" и ХАМАС, а улицы города регулярно украшают плакаты, изображающие убитых боевиков как мучеников.

Гуманитарный офис ООН сообщил, что силы безопасности захватили часть больницы в Дженине, используя ее в качестве базы и ведя огонь изнутри. По меньшей мере восемь человек были задержаны, а одного из них вынесли из больницы на носилках, сообщили в ООН.

Погиб 19-летний мирный житель Рабби Шалаби, его застрелили, когда он ехал на мотоцикле. Силы безопасности, которые первоначально отрицали убийство Шалаби, не сказали, почему их целью был именно этот молодой человек. Его 15-летний двоюродный брат, также ехавший на мотоцикле, получил пулю в голову и был ранен.

Представители ООН, ссылаясь на местные видеозаписи, заявили, что в момент убийства пара была безоружна и доставляла еду из семейного ресторана, и что Шалаби поднял обе руки вверх.

Непопулярная демонстрация силы

В последние годы израильские войска регулярно проводят рейды на Западном берегу, особенно после нападения боевиков ХАМАС 7 октября. По данным палестинских медиков, с тех пор на Западном берегу было убито 811 палестинцев, в основном в результате израильских рейдов в палестинские города и поселки.

Однако операции палестинских сил безопасности проводятся редко и обычно подвергаются критике со стороны палестинского населения Западного берега, где многие обвиняют политическое руководство ПА в сотрудничестве с Израилем.

Силы безопасности "действуют в соответствии с четким политическим видением" палестинского руководства "о важности наведения порядка, установления верховенства закона, восстановления гражданского мира и общественной безопасности", - заявил официальный представитель сил безопасности ПА Анвар Раджаб.

Он добавил, что войска были нацелены на устранение поддерживаемых Ираном группировок, которые пытаются разжечь "хаос и анархию".

Высокопоставленный представитель ХАМАС Махмуд Мардави назвал операцию в Дженине "попыткой покончить с сопротивлением". В комментариях, опубликованных ХАМАС в понедельник, он призвал Палестинскую администрацию немедленно прекратить свое "непатриотичное поведение, которое служит оккупации".

США стремятся укрепить Палестинскую администрацию, надеясь, что она поможет управлять сектором Газа после войны. Представители Белого дома отказались публично комментировать свою позицию по поводу операции.

В целом с начала войны, по данным ООН, по меньшей мере семь палестинцев были убиты палестинскими силами безопасности, и по меньшей мере 24 израильтянина также были убиты палестинскими нападавшими на Западном берегу.

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