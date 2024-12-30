Бывший президент США Джимми Картер скончался в возрасте 100 лет

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Джимми Картер, бывший фермер, пытавшийся вернуть добродетель в Белый дом после Уотергейтского скандала и войны во Вьетнаме, а затем оправившийся от поражения на выборах и ставший всемирным защитником прав человека и демократии, скончался в возрасте 100 лет.

Центр Картера сообщил, что 39-й президент умер в воскресенье днем в окружении семьи в своем доме в родном Плейнсе (штат Джорджия). В этом доме он и его жена Розалин, умершая в ноябре прошлого года, прожили большую часть своей жизни.

Нынешний президент США Джо Байден заявил, что с уходом Картера мир потерял выдающегося лидера, государственного деятеля и гуманиста, а он сам - дорогого друга.

Байден привел в пример другим сострадание и моральную чистоту Картера, его работу по искоренению болезней, укреплению мира, защите гражданских прав и прав человека, содействию свободным и честным выборам, предоставлению жилья бездомным и защите обездоленных.

"Для всех молодых людей в этой стране и для всех, кто ищет цель и смысл жизни - - изучайте Джимми Картера, человека принципа, веры и смирения, - сказал Байден в своем заявлении. - Он показал, что мы являемся великой нацией, потому что мы хорошие люди - порядочные и благородные, мужественные и сострадательные, скромные и сильные".

Байден заявил, что распорядится о проведении государственных похорон Картера в Вашингтоне.

Умеренный демократ, Картер баллотировался в президенты в 1976 году как малоизвестный губернатор Джорджии с широкой улыбкой, баптистской верой и технократическими планами по созданию эффективного правительства.

Его обещание никогда не обманывать американский народ нашло отклик у избирателей после позора Ричарда Никсона и поражения США в Юго-Восточной Азии.

Президент Джимми Картер слушает сенатора Джо Байдена, ожидающего выступления на благотворительном приеме в Уилмингтоне, 20 февраля 1978 г. Barry Thumma/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

"Если я когда-нибудь солгу вам, если я когда-нибудь сделаю недостоверное заявление, не голосуйте за меня. Я не заслуживаю того, чтобы быть вашим президентом", - сказал Картер.

Американцы были очарованы его искренностью, и хотя интервью для Playboy в предвыборный год (Картер сказал, что смотрел на многих женщин с вожделением и много раз прелюбодействовал в своем сердце) вызвало насмешки, избиратели, уставшие от политического цинизма, нашли его слова трогательными.

Победа Картера над республиканцем Джеральдом Фордом, чье состояние пошло на спад после помилования Никсона, произошла на фоне давления холодной войны, лихорадки нефтяных рынков и социальных потрясений по вопросам расы, прав женщин и роли Америки в мире.

Президентская семья задала неформальный тон в Белом доме, самостоятеьнро перевозя собственный багаж и записав дочь Эми в государственную школу.

Картера высмеивали за то, что он носил кардиган и призывал американцев экономить энергию и выключать термостаты. Но он заложил основу для экономического возрождения и резко снизил зависимость Америки от иностранной нефти, отменив регулирование энергетической отрасли, а также авиалиний, поездов и грузоперевозок, начал продвигать проекты альтернативной энергетики.

Джимми Картер и его жена Розалин на Национальном съезде в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, 15 июля 1976 г. Anonymous/AP1976

Он создал министерства энергетики и образования, назначил на федеральные посты рекордное число женщин и "небелых", сохранил миллионы акров дикой природы Аляски и объявил амнистию уклонившимся от призыва во время Вьетнамской войны.

Самое большое достижение Картера во внешней политике - Кэмп-Дэвидские соглашения 1978 года между Израилем и Египтом, а после ввода советских войск в Афганистан он провозгласил так называемую "доктрину Картера"

Кризис с иранскими заложниками

Но настоящей катастрофой для Картера обернулся захват в заложники американских дипломатов в Тегеране в 1979 году. Этот кризис длился 444 дня.

Переговоры о быстром освобождении заложников сорвались, и президент отдал приказ о начале секретной силовой операции, которая провалилась. Погибли 8 американцев и один иранец.

Кандидат в президенты от Демократической партии Джимми Картер встречается со сторонниками по прибытии в Плейнс, 16 июля 1976 г. Peter Bregg/AP

В результате переговоров заложников удалось вернуть домой живыми, но в качестве последнего оскорбления Иран не освободил их до инаугурации Рональда Рейгана, который победил на выборах 1980 года.

Вернувшись домой в Джорджию, Картер сказал, что его вера требует продолжать чтобы делать все, что в его силах, может, чтобы попытаться изменить ситуацию в мире.

В 1982 году он и Розалин стали соучредителями Центра Картера и провели следующие 40 лет, путешествуя по миру в качестве миротворцев, защитников прав человека и поборников демократии и общественного здоровья.

Награжденный Нобелевской премией мира в 2002 году "за десятилетия неустанных усилий по поиску мирных решений международных конфликтов", Картер помог ослабить ядерную напряженность в Северной и Южной Корее, предотвратить вторжение США на Гаити и договориться о прекращении огня в Боснии и Судане.

К 2022 году центр наблюдал за проведением не менее 113 выборов по всему миру.

Президент Джимми Картер с женой Розалин и дочерью Эми после своей инаугурации в Вашингтоне, 20 января 1977 года. Suzanne Vlamis/1977 AP

Но Картера раздражало распространенное мнение о том, что как экс-президент он был лучше президента. Его союзники были довольны тем, что он прожил достаточно долго, чтобы биографы и историки пересмотрели период его правления в свете более поздних событий и отдали ему должное.

После того как в 2015 году Картеру поставили диагноз "рак", он сказал:

"Я совершенно спокойно отношусь ко всему, что происходит. В конце концов, я прожил прекрасную жизнь. У меня были тысячи друзей, у меня было захватывающее, полное приключений и удовлетворения существование".