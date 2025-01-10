В Вашингтоне прошли государственные похороны бывшего президента США Джимми Картера. Его предадут земле в родном городе Плейнсе в штате Джорджия.
Государственные похороны бывшего президента США Джимми Картера прошли Вашингтонском национальном соборе в столице США.
На последнем чествовании 39-го главы Белого дома присутствовали многочисленные иностранные высокопоставленные политики, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Почтить память своего предшественника пришли все ныне живущие бывшие президенты США. Присутствовал и вновь избранный Дональд Трамп.
Новый президент США сидел во втором ряду рядом с Биллом Клинтоном и его женой Хиллари, Джорджем Бушем-младшим с его супругой и Бараком Обамой.
Обама и Трамп пообщались в течение нескольких минут перед началом службы.
Президент США Джо Байден, который должен покинуть свой пост менее чем через две недели, произнес эмоциональную траурную речь. В ней он рассказал о крепкой дружбе, которую поддерживал с Картером на протяжении почти шести десятилетий.
Президент США похвалил характер и и непоколебимые принципы Картера, отметил его достижения, которые, как он сказал, сильно недооценивали.
Байден закончил свою речь на личной ноте, сказав, как скучает по Картеру, но находит утешение в том, что теперь он воссоединится со своей любимой женой Розалин, с которой прожил 77 лет.
Гроб Джимми Картера был вновь доставлен на самолёте в его родной город Плейнс в штате Джорджия. Бывшего президента, скончавшегося в возрасте 100 лет 29 декабря, похоронят в узком кругу в присутствии семьи и самых близких друзей рядом с женой в маленьком городке, где они родились, выросли, и прожили большую часть своей жизни.