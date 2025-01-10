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Государственные похороны бывшего президента США Джимми Картера

Президент США Джо Байден у гроба покойного экс-президента Джимми Картера
Президент США Джо Байден у гроба покойного экс-президента Джимми Картера Авторское право Haiyun Jiang/Haiyun Jiang
Авторское право Haiyun Jiang/Haiyun Jiang
By Кнарик Хачатрян
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В Вашингтоне прошли государственные похороны бывшего президента США Джимми Картера. Его предадут земле в родном городе Плейнсе в штате Джорджия.

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Государственные похороны бывшего президента США Джимми Картера прошли Вашингтонском национальном соборе в столице США.

На последнем чествовании 39-го главы Белого дома присутствовали многочисленные иностранные высокопоставленные политики, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Почтить память своего предшественника пришли все ныне живущие бывшие президенты США. Присутствовал и вновь избранный Дональд Трамп.

Новый президент США сидел во втором ряду рядом с Биллом Клинтоном и его женой Хиллари, Джорджем Бушем-младшим с его супругой и Бараком Обамой.

Обама и Трамп пообщались в течение нескольких минут перед началом службы.

Президент США Джо Байден, который должен покинуть свой пост менее чем через две недели, произнес эмоциональную траурную речь. В ней он рассказал о крепкой дружбе, которую поддерживал с Картером на протяжении почти шести десятилетий.

Президент США похвалил характер и и непоколебимые принципы Картера, отметил его достижения, которые, как он сказал, сильно недооценивали.

Многие считают его представителем ушедшей эпохи. Но на самом деле он хорошо видел будущее. Белый баптист с Юга, возглавивший борьбу за гражданские права; награжденный орденом ветеран ВМФ, который выступал за мир; блестящий инженер-атомщик, возглавивший движение за нераспространение ядерного оружия; трудолюбивый фермер, выступавший за сохранение природы и чистую энергию; и президент, который пересмотрел отношения с вице-президентом.
Джо Байден
президент США

Байден закончил свою речь на личной ноте, сказав, как скучает по Картеру, но находит утешение в том, что теперь он воссоединится со своей любимой женой Розалин, с которой прожил 77 лет.

Гроб Джимми Картера был вновь доставлен на самолёте в его родной город Плейнс в штате Джорджия. Бывшего президента, скончавшегося в возрасте 100 лет 29 декабря, похоронят в узком кругу в присутствии семьи и самых близких друзей рядом с женой в маленьком городке, где они родились, выросли, и прожили большую часть своей жизни.

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