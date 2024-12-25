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Дамаск: новая власть сжигает каптагон и не препятствует празднованию Рождества

Портрет покинувшего Сирию президента Башара Асада горит вместе с наркотиками и алкоголем, Дамаск, 25 декабря 2024 г.
Портрет покинувшего Сирию президента Башара Асада горит вместе с наркотиками и алкоголем, Дамаск, 25 декабря 2024 г. Авторское право Omar Sanadiki/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Omar Sanadiki/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP, EBU
Опубликовано
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Сирийские повстанческие силы, возглавляемые группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам", в среду конфисковали и сожгли в Дамаске каннабис и миллион таблеток каптагона. В ночь на среду христане Дамаска отметили первое после падения режима Асада Рождество.

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Каннабис и миллион таблеток каптагона (амфетаминоподобного стимулятора, который называют "наркотиком джихада") были сожжены в среду в Дамаске. Сирийские повстанческие силы, возглавляемые группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам", конфисковали значительные запасы наркотика на нескольких военных базах и складах в Дамаске и окрестностях, в бывшей зоне ответственности разведки экс-президента Асада.

После падения режима по всей стране были обнаружены промышленные предприятия по производству каптагона. По словам экспертов, они обеспечивали ежегодный доход в 10 миллиардов долларов.

Мы немедленно отреагировали на полученное сообщение и обнаружили склад. Его обыскала специальная группа по борьбе с наркотиками. Там находилось около миллиона таблеток каптагона и каннабис. Мы немедленно уничтожили его в присутствии представителей управления общей безопасности Министерства внутренних дел
Усама Аль-Аюби
сотрудник Департамента госбезопасности Сирии

Почти 14-летняя гражданская война в Сирии расколола страну, разрушила экономику и создала благодатную почву для производства каптагона. Ополченцы, полевые командиры и правительство Асада превратили производство наркотика из мелкомасштабной операции, осуществляемой преступными группировками, в источник промышленного дохода.

Между тем Сирия отметила первое Рождество после падения режима Башара Асада.

Христиане в Дамаске вышли на марш после того, как в другом сирийском городе - Сукайлабии близ Хамы - была сожжена рождественская елка. Они призвали новые власти к терпимости по отношению к христианам, которые составляют менее 2% населения.

Конечно, есть разница между настроением, которое было у нас во время правления режима, и нынешним. Мы праздновали Рождество, но в то же время были встревожены. Так, моей мечтой было закончить учебу и уехать из страны, потому что я не видела здесь будущего. У нас в стране большие экономические проблемы, но ситуация улучшилась
Майра
христианка, жительница Дамаска

Во время демонстрации звучали лозунги: "Мы хотим защитить нашу землю и наши дома!" и "Мы хотим участвовать в управлении страной".

В ночь со вторника на среду в сирийской столице состоялась рождественская месса в церкви Греко-католического патриархата.

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