Студенты провели акцию протеста перед генпрокуратурой в Белграде

By Euronews

Студенты сербских университетов собрались у здания генеральной прокуратуры в Белграде, чтобы в очередной раз потребовать правосудия для жертв обрушения навеса на вокзале Нови-Сада. Единственный, кто компетентен выполнить их запросы, это прокуратура, а не президент или премьер-министр, считают они.

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Студенты сербских университетов собрались в среду у здания генеральной прокуратуры в Белграде, чтобы в очередной раз потребовать правосудия для жертв обрушения навеса на вокзале Нови-Сада. Тогда погибли 15 человек.

Более 1000 манифестантов оставили письма на пороге здания. В них содержится призыв к прокурору Загорке Долговацу “встать на защиту закона и справедливости, без политических злоупотреблений и коррупции”.

Протестующие несли транспаранты с красными отпечатками рук, символизирущими, что у властей "кровь на руках".

Вот уже несколько дней мы видим в СМИ, как президент Сербии и премьер-министр говорят, что наши просьбы были выполнены, как будто это их право или как будто кто-то просил их выполнить наши просьбы. Единственный, кто компетентен в Сербии выполнять наши запросы, - это прокуратура, именно поэтому мы символически собрались перед зданием прокуратуры. Мы сказали, что недовольны результатами их работы... Мы здесь и будем здесь до тех пор, пока нашу просьбу не

выполнят Александр Новович студент юридического факультета

Собравшиеся почтили минутой молчания память жертв обрушения бетонного навеса в Нови-Саде 1 ноября. Позже стало известно, что офис Доловаца ответил пригласил делегацию студентов на встречу.

Вот уже несколько недель, как ведущие сербские университеты заблокированы. Студенты требуют привлечь виновных к ответственности за трагедию в Нови-Саде. Многие обвиняют в обрушении широко распространенную коррупцию и проведённую без соблюдения норм безопасности реконструкцию - дело рук китайских подрядчиков.

Прокуратура арестовала 13 человек по делу, включая министра, но позже он был отпущен на свободу.

Бастующие студенты получили широкую поддержку профессорского состава, фермеров, актёров и других категорий. Десятки тысяч человек присоединились к студенческой акции протеста в Белграде в воскресенье, не довольные правлением президента Вучича.

В попытке отвлечь внимание от студенческих протестов президент Вучич рекламирует "выгодные" кредиты для молодёжи на покупку квартир.

Сербский лидер сталкивается с обвинениями в ограничении демократических свобод, несмотря на то, что официально добивается вступления западнобалканской страны в Евросоюз, поддерживая при этом тесные связи с Россией и Китаем.