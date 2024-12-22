Десятки тысяч сербов протестуют против президента Александра Вучича

Студенты и профсоюзы фермеров организовали митинг против президента Александра Вучича на центральной площади Белграда в воскресенье.

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Его жесткая власть была поставлена под сомнение неделями уличных протестов, возглавляемых студентами университетов, а митинг на белградской площади Славия стал одним из крупнейших за последние годы. Он стал частью более широкого движения, требующего привлечь к ответственности виновных в обрушении навеса на железнодорожной станции на севере страны 1 ноября, в результате которого погибли 15 человек.

Небольшие митинги прошли также в городах Ниш и Крагуевац. Митинг в Белграде начался с 15-минутного молчания в память о жертвах, а затем раздались скандирования "У вас кровь на руках!".

Антиправительственная акция протеста в Белграде, Сербия, воскресенье, 22 декабря 2024 года. (AP Photo/Darko Vojinovic) Darko Vojinovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Многие в Сербии возлагают вину за обрушение на широко распространенную коррупцию и небрежную работу над зданием железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад, которое в последние годы дважды ремонтировалось в рамках сомнительных мегапроектов с участием китайских государственных компаний. Протестующие требуют, чтобы Вучич и виновные предстали перед судом.

К протесту присоединились популярные сербские актеры театра и кино, один из них, Бане Трифунович назвал воскресный митинг "праздником свободы".

В знак доверия президент Сербии в воскресенье торжественно открыл участок недавно построенного шоссе в центральной Сербии. Вучич заявил, что не пойдет на уступки требованиям оппозиции о создании переходного правительства, и обвинил своих оппонентов в использовании студентов для захвата власти.

"Они (оппозиционеры) не знают, что делать, кроме как использовать чьих-то детей", - сказал Вучич.

Прокуроры арестовали 13 человек в связи с трагедией в Нови-Саде, в том числе министра правительства, чье освобождение впоследствии вызвало скептическое отношение общественности к честности расследования.

Многонедельные протесты отражают более широкое недовольство правлением Вучича. Он официально заявляет, что хочет привести Сербию в Европейский союз, но сталкивается с обвинениями в ограничении демократических свобод, а не в их продвижении.

В акции протеста активно принимают участие студенты и школьники. Белград, Сербия, воскресенье, 22 декабря 2024 года. (AP Photo/Darko Vojinovic) Darko Vojinovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Оппозиционные партии заявили, что переходное правительство, которое подготовит свободные и справедливые выборы, может стать выходом из политической напряженности, поскольку правящих популистов также обвиняют в подтасовке результатов голосования в прошлом.

Правительство Сербии продлило зимние каникулы в школах, начав их почти на неделю раньше, чтобы справиться с растущими студенческими протестами.

Занятия в университетах по всей балканской стране приостановлены уже несколько недель, а студенты разбивают палаточные городки в зданиях своих факультетов. В последние дни к движению присоединилось больше школьников. Время от времени вспыхивали вспышки насилия.

В воскресенье группа фермеров заявила, что полиция отобрала у них трактор, на котором они приехали в центр Белграда перед началом акции протеста. Помимо фермеров, сербские студенты получили общенациональную поддержку от всех слоев общества, включая профессоров, представителей СМИ, адвокатов и известных людей.

Вучич сначала обвинил студентов в том, что они начали протесты ради денег, но позже заявил, что выполнил их требования, в том числе опубликовал документацию, касающуюся ремонтных работ на станции Нови-Сад.