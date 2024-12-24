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Российское судно «Урса Майор» затонуло в Средиземном море

сухогруз в порту
сухогруз в порту Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
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Эксперты предполагают, что оно вместе с несколькими другими направлялось в Сирию для вывоза военной техники.

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На борту российского судна «Урса Майор», проходящего по Средиземному морю между Испанией и Алжиром, произошел взрыв, теплоход затонул. Двое членов экипажа пропали без вести, остальных 14 удалось спасти. Об этом сообщает El Español. Ранее издание "Инсайдер" сообщило, что сухогруз, скорее всего, направлялся в сирийский порт Тартус для вывоза российской военной техники и снаряжения.

По данным испанских СМИ, выживших членов экипажа доставили в испанский город Картахена. Взрыв произошел в машинном отделении корабля. Официальным пунктом назначения судна значился Владивосток. При этом, по предположению экспертов, «Урса Майор» с тремя большими десантными кораблями и еще одним теплоходом под названием «Спарта» направлялись в сирийский порт Тартус.

Цель миссии - вывезти военных, технику и снаряжение и таким образом окончательно прекратить работу российской военной базы. «Медиазона» отмечает, что два этих теплохода до 2022 года использовались в составе так называемого «Сирийского экспресса» для снабжения российской военной группировки в Сирии.

Судно вышло из Петербурга 11 декабря. По данным испанских СМИ, ему пятнадцать лет, оно было построено в 2009 году.

В Тартус силы сирийской оппозиции вошли 8 декабря, захватив без боя здания государственных учреждений. На следующий день поступили сообщения, что российские военные корабли покинули пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе. Это же подтвердили спутниковые снимки. Тогда же российские СМИ со ссылкой на источники писали, что лидеры сирийских повстанческих группировок гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических представительств на территории страны. В то же время представители новой власти высказались против российского военного присутствия в стране.

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