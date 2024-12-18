Сирийские повстанцы наладят работу силовиков. Пока у полиции изъято оружие

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Группировка "Хайят Тахрир аш-Шам", возглавившая вооруженное свержение режима Башара Асада, продолжает укреплять свои властные полномочия в Сирии. Один из первых пунктов - наладить работу полиции Дамаска. С падением режима правоохранительные органы функционируют ограниченно, потеряв прежнюю правовую базу и лишившись оружия. Адаптировать работу служб безопасности к новым условиям в Дамаске поручено бывшему главе полиции Идлиба, оплота повстанческого движения.

А на западе страны, в Латакии, временное правительство проводит программу для военнослужащих и полицейских, служивших при Асаде. Им предложено зарегистрироваться для получения нового удостоверения личности, с которым, как утверждается, они смогут свободно передвигаться по стране и работать. Ранее повстанцы заявили, что амнистируют всех силовиков, работавших при Асаде, но не участвовавших в пытках и преследовании мирных жителей.

Сирийская женщина с шарфом в цветах "революционного" сирийского флага делает селфи со своими друзьями, когда они празднуют в ресторане в Дамаске, Сирия, вторник, 17 декабря. Omar Sanadiki/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

В течение 10 дней после прихода к власти повстанцы назначили временное правительство и призвали сирийцев, ставших беженцами, вернуться домой.

Жизнь в сирийской столице возвращается в нормальное русло. Открываются школы, восстанавливаются социальные службы, намечено движение в сторону нормализации контактов с другими странами. Над дипмиссией в Дамаске поднят флаг Франции - впервые за 12 лет.

Сирийские бойцы дежурят, охраняя полицейский участок в Дамаске, Сирия, вторник, 17 декабря 2024 г. Omar Sanadiki/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

На этом фоне ООН и США допустили, что пересмотрят статус группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", признанной террористической в ряде стран.

Военнослужащий армии Башара Асада регистрируется в рамках процесса "идентификации и примирения" в Ла Leo Correa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Похоже, этого ждет и лидер организации Абу Мохаммед аль-Джулани. Он отказался от псевдонима, связанного с его джихадистским прошлым, и стал использовать свое настоящее имя - Ахмед аль-Шараа. Он также заявил, что Сирии необходим переход от революционного менталитета к государственному.