Сирия: как конфликт может повлиять на миграцию и войну в Украине

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После внезапного наступления, в результате которого был захвачен город Алеппо, сирийские повстанцы, возглавляемые повстанческой группировкой "Тахрир аш-Шам", пробиваются на юг по шоссе M5. Если их не остановить, они могут достичь провинции Хомс, а затем прорваться к северной ливанской границе.

Это стало бы ключевым военным достижением, которое отрезало бы Дамаск от значительной части Сирийской Республики, все еще контролируемой Башаром Асадом, а также от побережья Средиземного моря, от порта Тартус и военного аэродрома Хмеймим, где находятся российские войска.

Такое поражение было бы особенно унизительным поражением. Эта инфраструктура была построена Москвой в 2015 году во время войны против группировок, выступающих против Асада. Их потеря станет также политической пощечиной для России, которая выступает твердым сторонником династии Асадов с момента распада Советского Союза.

Эффект Ливана

События в Сирии неизбежно отразятся на Ливане, где перемирие между Израилем и "Хезболлах" висит на волоске.

"Хезболлах" - не только марионетка Ирана, но и один из важнейших сторонников Асада, ослаблена войной с Израилем. Если сирийские повстанцы достигнут Хомса и ливанской границы, "Хезболлах" в Ливане окажется загнанной в угол и отрезанной от ключевого маршрута логистики и снабжения из Ирана, проходящего через Сирию и Ирак.

"Одна из причин того, что происходит сегодня в Сирии, - это контроль сирийско-ливанских границ с целью предотвратить провоз стратегического оружия в Ливан, -- сказал Euronews Антуан Хабчи, депутат ливанского парламента от долины Бекка. - Турция старается сделать так, чтобы ливанские границы не стали маршрутом для передачи стратегического оружия через Сирию. Даже Асад не сможет обеспечить проход через собственную территорию в тех местах, которые контролируются повстанческими группировками и другими силами".

Главный дипломат Турции Хакан Фидан заявил в понедельник: "Последние события еще раз показывают, что Дамаску необходимо примириться со своим народом и законной оппозицией".

Турция постоянно стремится усилить давление на Асада, чтобы укрепить свое положение в регионе и получить возможность более жёстко контролировать курдских сепаратистов, а также богатые нефтью сирийские земли в полуавтономных северных районах страны.

Новый кризис беженцев?

С момента возобновления конфликта тысячи сирийских беженцев - по оценкам ООН, их число достигает 120 000 человек - покинули зоны конфликта и укрылись в северных районах страны.

Как и в первые годы разрушительной войны в Сирии, Ливан ожидает большого притока беженцев. Массовая иммиграция всего через несколько недель после начала полномасштабного наступления Израиля может ещё больше дестабилизировать маленькую ближневосточную страну, к тому же есть опасения, что перемещенные сирийцы могут отправиться в Европу по опасным маршрутам, как это было десять лет назад.

Это одна из причин, по которой США, Великобритания, Франция и Германия выпустили совместное заявление с призывом к срочной деэскалации между всеми сторонами.

Президент России Владимир Путин (справа) и президент Сирии Башар Асад наблюдают за маршем войск на авиабазе Хмеймим в Сирии в 2017 году. Mikhail Klimentyev/AP

Чтобы упредить надвигающиеся трудности, депутат ливанского парламента Антуан Хабчи предложил ЕС внести свой вклад в создание защищенных зон, где беженцы будут находиться в максимальной безопасности, не покидая регион.

"Район Алеппо и приграничный район с Турцией станут безопасными, свободными от контроля режима. Таким образом, нам не придется ждать решения всей сирийской проблемы, прежде чем эти беженцы вернутся на сирийскую территорию, - сказал он. - Та же гуманитарная и финансовая помощь, которую Европейский союз и международное сообщество оказывают сирийским беженцам в Ливане, может быть оказана международным сообществом этим беженцам в хорошо охраняемых зонах (в Сирии)".

Турция, Иран, Россия и США

Турция дистанцировалась от наступления повстанцев, представляя его как самостоятельную военную инициативу повстанческих группировок и Сирийского правительства спасения.

"Было бы неправильно объяснять события в Сирии иностранным вмешательством", - заявил в понедельник министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после визита в Анкару его иранского коллеги Аббаса Аркчи.

Это послание было адресовано непосредственно Тегерану, но также косвенно и Кремлю, который является надёжным партнером Ирана в Сирии.

Сирийский кризис повышает ставки для Турции и на другом фронте: дипломатические источники предполагают, что при правильной игре в регионе Анкара сможет получить рычаги влияния на любые потенциальные переговоры по завершению войны России в Украине.

Падение Алеппо подвергло Кремль риску и поставило под удар его союз с Тегераном из-за конкурирующих военных целей в Сирии. Поэтому Россия стремится разрядить ситуацию, поощряя разрядку между Анкарой и Дамаском, и прилагает дипломатические усилия для начала трехсторонних переговоров.

За последние два года Россия перебросила из Сирии в Украину вооружение, включая ракетные комплексы "Панцирь", и обнажение военной и политической слабости Москвы в Сирии может подорвать рычаги её влияния на любые потенциальные переговоры вокруг Украины.

Между тем, штурмовики A-10 армии США (с базы США в сирийском Ат-Танфе) сыграли решающую роль в поддержке рейдов курдских сепаратистских сил против изолированных частей армии Асада.

Во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и выразил полную поддержку территориальной целостности Сирии. В тот же вечер официальные лица США и России столкнулись на заседании Совета Безопасности ООН, обвинив друг друга в поддержке террористов. Заместитель посла США в ООН Роберт Вуд заявил, что Россия "поддерживает режимы, которые спонсируют терроризм по всему миру".

Между тем, вновь оживший сирийский конфликт также дает Израилю возможность возобновить удары по целям на сирийской территории. Они уже начались: во вторник Армия обороны Израиля объявила, что Салман Джумаа, высокопоставленный представитель "Хезболлах", был убит израильскими ВВС недалеко от Дамаска.