Голосование по импичменту президента Южной Кореи провалилось из-за бойкота правящей партии

By Euronews

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль извинился перед народом в преддверии запланированного голосования по импичменту и пообещал понести ответственность за все юридические последствия попытки ввести военное положение ранее на этой неделе.

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Большинство депутатов от правящей партии Южной Кореи в субботу бойкотировали парламентское голосование, на котором оппозиция добивалась импичмента президента Юн Сук Ёля.

Поводом для него послужило введение главой государства военного положения в стране, которое тот объяснил угрозой со стороны КНДР и возможной подготовкой оппозицией мятежа.

Под давлением общественности и парламента президент отменил свое решение и позже попросил прощения у населения, объявив о готовности понести ответственность за свое скоропалительное решение.

В телеобращении президент Южной Кореи поклонился народу и заявил, что ему "очень жаль", за несколько часов до того, как законодатели проголосуют по вопросу его импичмента в связи с попыткой введения военного положения.

Юн пообещал ответить за все юридические последствия, заявив, что не будет пытаться избежать ответственности за свое решение, которое, по его словам, было принято от отчаяния.

Пытаясь успокоить нацию, израненную десятилетиями жестокого военного положения и военной диктатуры, Юн заявил, что больше не будет никаких приказов о введении военного положения.

Он также объявил, что поручил своей Партии народной власти (ПНП) предпринять все шаги и решения, необходимые для стабилизации политической ситуации. В их полномочия также входит принятие решения о сроке его пребывания у власти.

Протестующие против президента Южной Кореи Юн Сук Ёля у штаб-квартиры правящей Партии народной власти в Сеуле, 6 декабря 2024 года. Ng Han Guan/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Перспективы импичмента теперь туманны, поскольку необходимое большинство в две трети голосов вряд ли будет достигнуто.

В настоящее время оппозиция занимает 192 места в Национальном собрании, состоящем из 300 депутатов, и ей не хватает поддержки всего 8 законодателей до большинства в две трети голосов, необходимого для принятия решений. В голосовании в субботу приняли участие лишь 3 депутата от правящей партии, которая контролирует 108 мест в парламенте.

Ожидается, что провал предложения оппозиции усилит протесты общественности, требующей отстранения Юна от власти, и углубит политический хаос в Южной Корее, поскольку, согласно опросу, большинство южнокорейцев поддерживают импичмент президента.

Вероятность импичмента Юна значительно возросла после того, как члены его собственной партии подвергли его критике после неудачной попытки ввести военное положение во вторник, а некоторые даже назвали его "большой опасностью" для граждан.

На этой неделе Юн ненадолго ввел военное положение в Южной Корее, сославшись на необходимость "уничтожить антигосударственные силы". Объявив военное положение, он обвинил оппозицию страны, либеральную Демократическую партию, в симпатиях к Северной Корее.

Он изменил свой курс лишь шесть часов спустя, после того как 190 законодателей силой проникли в закрытый парламент, чтобы проголосовать за отмену указа.

Оппозиционные партии назвали указ Юна о военном положении "неконституционным, незаконным мятежом или переворотом" и потребовали отстранить Юна от власти.