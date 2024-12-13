РЕКЛАМА

Франсуа Байру, центрист и верный соратник президента Эммануэля Макрона, назначен новым премьер-министром Франции.

Объявление было сделано после того, как Макрон и Байру почти два часа беседовали в Елисейском дворце в пятницу утром.

Лидер партии "Демократическое движение" (MoDem) пользуется определенной популярностью даже у некоторых ультраправых депутатов от "Национального объединения" (RN), но все еще не имеет единодушной поддержки со стороны членов других партий.

"Если эта гипотеза Франсуа Байру подтвердится, мы дадим ему шанс, как это было с Мишелем Барнье", - сказал ранее Филипп Баллар, депутат от ультраправой партии.

А леворадикальная партия "Непокоренная Франция" заявила, что предложит провести голосование о недоверии новому кандидату Макрона.

Бывший премьер-министр Мишель Барнье был отстранен от власти в результате голосования в парламенте 4 декабря после того, как он попытался провести бюджетный план социального обеспечения на следующий год без голосования депутатов.

В четверг Макрон отправился в Польшу, но сократил визит, пытаясь, очевидно, завершить назначение после того, как пропустил обещанный 48-часовой срок, о котором он сообщил лидерам партий во вторник.

Состав нового кабинета будет обнародован в ближайшие дни. Теперь Байру предстоит сформировать правительство, которое не будет свергнуто депутатами.

Перед новым премьер-министром и его кабинетом будет стоять сложная задача утвердить бюджетный план страны на 2025 год в нижней палате парламента, где царит ожесточенный раскол.

Нынешний парламент разделен на три различных блока, не имеющих явного большинства после прошедших летом внеочередных выборов.