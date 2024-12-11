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Повстанцы сожгли гробницу отца Башара Асада

Повстанцы уничтожают места, связанные с семьей Асада
Повстанцы уничтожают места, связанные с семьей Асада Авторское право Hussein Malla/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
Авторское право Hussein Malla/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Ирина Шелудкова
Опубликовано
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Хафез Асад правил Сирией более 30 лет.

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Повстанцы сожгли мавзолей и гроб отца свергнутого президента Сирии Башара Асада Хафеза Асада в его родном городе Кардаха в западной провинции Латакия, где проживает община алавитов.

Данные об этом подтверждает базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR). Ранее фотографии и видео распространило агентство AFP.

Хафез Асад управлял страной железным кулаком в течение трех десятилетий после прихода к власти в результате переворота в 1970 году и оставался у власти до своей смерти от сердечного приступа в 2000 году. Во время его репрессивного правления власти регулярно преследовали политических противников.

В воскресенье в Сирии был разграблен президентский дворец, а статуи членов семьи Асада были разрушены по всей стране.

Вооруженные повстанцы во главе с исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" захватили столицу Дамаск после вывода сирийской армии и бегства Башара Асада.

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