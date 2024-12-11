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Грузия: протесты накаляются

Демонстранты митингуют у здания парламента в знак протеста против решения правительства приостановить переговоры о вступлении в Европейский союз в Тбилиси, Грузия, воскресенье, декабрь.
Демонстранты митингуют у здания парламента в знак протеста против решения правительства приостановить переговоры о вступлении в Европейский союз в Тбилиси, Грузия, воскресенье, декабрь. Авторское право Pavel Bednyakov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Pavel Bednyakov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews и EBU
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В Тбилиси тысячи протестуют против приостановления премьер-министром процесса евроинтеграции. Сообщается о жестких задержаниях демонстрантов и обысках у лидеров оппозиции.

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В Грузии не прекращаются акции протеста из-за непризнания оппозицией итогов парламентских выборов и несогласия части общества с решением главы правительства приостановить евроинтеграцию на 4 года.

Противостояние в Тбилиси становится все острее. Счет задержанных демонстрантов идет на сотни, сообщается об обысках в домах и офисах партийных лидеров, в отношении активистов протестного движения заводятся административные и уголовные дела.

На этом фоне Украина и страны Балтии ввели санкции против грузинских властей, а в ЕС думают о приостановлении соглашения о безвизовом режиме с республикой.

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Грузинское общество оказалось расколотым после выборов 26 октября, когда партия "Грузинская мечта" сохранила контроль над парламентом на фоне обвинений в фальсификации избирательного процесса. Но в острую фазу протесты вступили после того, как премьер Ираклий Кобахидзе сообщил, что замораживает процесс евроинтеграции до 2028 года.

Грузия подала заявку на вступление в ЕС в марте 2022 года после вторжения России в Украину и получила статус кандидата в декабре 2023.

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