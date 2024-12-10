Хорошо забытое старое: в Сирии подняли флаг, некогда бывший государственным

By Euronews

Сирия: откуда взялся флаг, под которым идут противники режима Асада?

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После падения Башара Асада, свергнутого в воскресенье в результате молниеносного наступления коалиции повстанцев, в Сирии и за ее пределами, в местах проживания диаспоры, стали появляться флаги, отличные от официального.

Полотнище в руках противников режима Асада состоит из трех горизонтальных полос - зеленой, белой и черной, а также трех красных звезд.

Une Syrienne avec le drapeau révolutionnaire peint sur son visage, Damas, Syrie, le 9 décembre 2024. Hussein Malla/Copyright 2024 The AP. All right reserved

Дизайн официального флага иной: три горизонтальные полосы - красная, белая и черная, плюс две зеленые звезды.

Rassemblent pour soutenir le président syrien Bachar al-Assad à Damas, en Syrie, mardi 21 juin 2011. Bassem Tellawi/AP

Символ стремления к независимости

Флаг, который использовали противники Асада, вернулся в их обиход в 2011 году, во время "арабской весны". Его цвета типичны для арабских стран. Зеленый символизирует первый праведный Халифат, белый - династию Омейядов, а черный - Аббасидов. Три красные звезды представляли провинции Алеппо, Дамаск и Дейр-эз-Зор. Этот флаг сохранился и после обретения Сирией полной независимости в 1946 году.

Ну а флаг, который пришлось спустить после бегства Асада, олицетворял для сирийцев полувековую историю правления его семьи.

Un manifestant pro-régime syrien devant l'ambassade de Russie, à Beyrouth, au Liban, le dimanche 5 février 2012. Hussein Malla/AP

История этого полотнища восходит к 1958 году, когда Сирия и Египет создали Объединенную Арабскую Республику. Две зеленые звезды символизируют две составляющие ОАР. Красные, белые и черные горизонтальные полосы считаются панарабскими, в такой же последовательности они присутствуют на государственных флагах Судана, Йемена, Египта и Ирака.