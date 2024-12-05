Повстанцы вошли в Хаму, правительственные войска отступили за город

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Сирийская армия отступила из города Хама после того, как повстанцы прорвали его оборону, заявили военные в четверг, что стало еще одной неудачей для президента Башара Асада и его российских и иранских союзников.

Сирийская армия заявила, что передислоцировалась из Хамы и заняла позиции за пределами города, чтобы защитить жизнь мирных жителей.

В четверг утром сирийские повстанцы объявили, что вошли в Хаму после трех дней интенсивных столкновений с правительственными войсками на ее окраинах в рамках продолжающегося наступления.

Позднее сирийская армия сообщила в своем заявлении, что несколько солдат были убиты после многодневного сопротивления повстанцам. Военные обвинили повстанцев в том, что они полагаются на террористов-смертников, чтобы прорвать оборону города.

Ранее Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что джихадистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" и союзные ей повстанческие организации окружили Хаму.

Базирующаяся в Великобритании организация, которая следит за событиями через обширную сеть активистов, утверждает, что группировка захватила контроль над несколькими деревнями к северу, западу и югу от Хамы, чтобы проникнуть в сирийскую столицу с этих направлений.

Некоторые из этих деревень находятся менее чем в трех километрах от Хамы, где большинство населения настроено против Асада.

Сообщается, что повстанцы захватили военный аэродром в Хаме, один из крупнейших в стране.

По мнению аналитиков, следующая цель повстанцев - город Хомс.

Сирийские правозащитники сообщают, что власти проводят принудительную мобилизацию, в том числе несовершеннолетних, и отправку на линию фронта.

Сирийская сеть по правам человека (SNHR) задокументировала масштабные рейды и массовые аресты, проведенные военной полицией, армией и силами безопасности сирийского режима. Эти операции были направлены на сотни молодых людей и даже мальчиков с целью их призыва в армию и немедленной отправки на фронт на севере Сирии.

Алеппо, второй по величине город Сирии, был захваченна прошлой неделе в результате внезапного наступления боевиков. По данным Обсерватории, к среде в ходе боев погибли 700 человек, в том числе около 150 мирных жителей. По оценкам ООН, только за последнюю неделю 115 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Россия, поддерживающая сирийские правительственные войска, продолжает выяснять ситуацию, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина.

"Мы находимся в постоянном диалоге с нашими сирийскими друзьями в Дамаске. В зависимости от оценки ситуации можно будет говорить о том уровне помощи, который необходим сирийским властям, чтобы справиться с боевиками и ликвидировать эту угрозу", - сказал Дмитрий Песков.

Хама - крупный город в Сирии, связывающий центр страны с севером, а также с востоком и западом. Он находится примерно в 200 километрах к северу от столицы, Дамаска, резиденции Асада. Провинция Хама также граничит с прибрежной провинцией Латакия - главным оплотом поддержки Асада.