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Президент Макрон принял отставку премьера, поданную после вотума недоверия (Елисейский дворец)

Мишель Барнье выступает в Национальной ассамблее перед вотумом недовения, 4 декабря 2024 г.
Мишель Барнье выступает в Национальной ассамблее перед вотумом недовения, 4 декабря 2024 г. Авторское право Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP, EBU
Опубликовано Последние обновления
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Президент Франции принял отставку премьер-министра, сообщили в Елисейском дворце. Правительству Мишеля Барнье в среду вечером (впервые с 1962 года) был выражен вотум недоверия нижней палатой парламента.

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В четверг утром президент Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце Мишеля Барнье, который подал прошение об оставке, как то предусматривает французская Конституция.

"За" отставку правительства Барнье, находившегося у власти всего три месяца, проголосовал 331 депутат Национальной ассамблеи при необходимых 288 голосах. Вотум недоверия этому кабинету министров выразили депутаты от левого Нового народного фронта и крайне правого Национального объединения.

Этот вотум недоверия... сделает всё еще более серьёзным и трудным
Мишель Барнье
экс-премьер Франции

Ранее председатель нижней палаты Яэль Брон-Пиве призвала президента "как можно скорее" назначить нового премьер-министра. Эммануэль Макрон выступит перед согражданами в четверг вечером в телеэфире, сообщили в Елисейском дварце.

Решающее голосование в среду состоялось из-за ожесточённой оппозиции предложенному Барнье бюджету. В Национальной ассамблее, нижней палате парламента Франции, царит глубокий раскол, отмечают обозреватели. Ни один из трёх основных блоков: центристские союзники Макрона, левая коалиция "Новый народный фронт" и крайне правое Национальное объединение, не имеют большинства.

Выступая после голосования в эфире первого телеканала, Марин Лн Пен заявила, что "наш выбор - защитить французов от токсичного” бюджета. Ле Пен также обвинила Макрона в том, что он “в значительной степени несет ответственность за сложившуюся ситуацию”.

Выступая в Национальной ассамблее перед голосованием, крайне левый законодатель Эрик Кокрель отметил возможность принятия чрезвычайного закона о взимании налогов с 1 января, основанного на правилах уходящего года.

Новые парламентские выборы не могут быть проведены как минимум до июля. И хотя Франции не грозит shutdown в американском стиле, политическая нестабильность может напугать финансовые рынки, учитывая, что Париж находится под давлением Евросоюза. Дефицит бюджета страны, по оценкам, достигнет 6% от валового внутреннего продукта в этом году, а в следующем он может вырасти до 7% без радикальных корректировок.

Политическая нестабильность может привести к росту процентных ставок во Франции, что еще больше увеличит долг.

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