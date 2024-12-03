Сирийская война разгорелась с новой силой: как до этого дошло?

Война в Сирии, остававшаяся незавершённой с 2011 года, внезапно разгорелась с новой силой. В то время как стороны вновь разворачивают боевые действия в споре, который пользуется поддержкой многих региональных игроков, Euronews расскажет вам о контексте и основных действующих лицах.

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В то время как перемирие между Израилем и "Хезболлах" в Ливане едва держится, новое и неожиданное наступление повстанцев сотрясает Сирию с прошлой недели, и все это после почти пяти лет относительного перемирия.

Сирийская армия (СА) президента Башара Асада сдает позиции прокси-ополчению Турции.

Шаткое равновесие в раздробленной стране может возродить широкомасштабный конфликт между группировками, ополченцами и их иностранными спонсорами, соперничающими в регионе.

Каковы истоки нескончаемого сирийского конфликта и кто является его главными действующими лицами?

Основные стороны конфликта

Военный костяк повстанцев в наши дни составляет суннитская исламистская фундаменталистская группировка "Тахрир аш-Шам" (она же "Комитет освобождения Леванта" или HTS), ранее связанная с "Джебхат ан-Нусрой", филиалом "Аль-Каиды", который действовал в сирийском конфликте с 2011 года до последних трех основных перемирий, заключенных в период с 2017 по 2020 год при посредничестве США, России, Турции, Иордании и Ирана.

Повстанцев HTS частично поддерживает Турция, в то время как правительству Асада помогают Россия и Иран.

Сирийское государство начало разваливаться во время "арабской весны" в 2011 году. Ожесточенная гражданская война охватила ближневосточную страну и привела к гибели более 300 000 человек, что составляет около 1,5 % всего населения до 2011 года.

С самого начала кровопролитного конфликта основными воюющими сторонами были правительство Асада в Дамаске, автократическая система, идеологически укорененная в арабском национализме партией "Баас", вдохновленной социализмом.

Сирия и ее многонациональное, многоконфессиональное общество держалось вместе с 1970 года, когда Хафез аль-Асад, в то время высокопоставленный армейский офицер и отец Башара аль-Асада, захватил власть в результате военного переворота.

Династия Асадов правит железным кулаком. Рецептом стабильности для правящей семьи и ее окружения был жесткий контроль над силами безопасности страны и крепкое партнерство с Советским Союзом, а затем и с Россией.

Арабская весна 2011 года и нескончаемая война

Первые уличные протесты 2011 года в Сирии быстро переросли в жестокую гражданскую войну и противостояние иностранных держав через своих марионеток в чистых традициях Востока.

Демократической оппозиции быстро бросили вызов исламистские группировки, поддерживаемые Турцией, Саудовской Аравией и Катаром, в то время как Иран, Россия и ливанская шиитская группировка "Хезболлах" пришли на помощь режиму Асада.

Вскоре в конфликт были вовлечены США, Франция и Израиль.

Анкара воспользовалась трещинами в режиме Асада для проецирования своего политического влияния в регионе и прямого вмешательства в борьбу с курдскими Отрядами народной самообороны (курд. Yekîneyên Parastina Gel, YPG) - вооружёнными формированиями Высшего курдского совета, участвующими в сирийском вооружённом конфликте на севере Сирии. С 2015 года они составляют основу курдско-арабского оппозиционного альянса Сирийские демократические силы (Syrian Democratic Forces).

В 2013 году война превратилась в кошмар для правительственной армии Сирийской Арабской Республики. Некогда могущественная армия Асада теряла позиции перед наступлением так называемого "Исламского государства" (ИГ), безжалостной экстремистской вооруженной группировки, которая взяла под контроль значительную часть сирийской и иракской территорий.

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Так называемое ИГ навязывает строгую и жестокую интерпретацию религиозных убеждений и завоевывает значительные территории, угрожая самому существованию сирийского государства.

Российский истребитель Су-30 взлетает на боевое задание с авиабазы Хмеймим, Сирия, 22 октября 2015 года. Vladimir Isachenkov/AP

Россия и Иран, обеспокоенные возможностью потерять своего важнейшего партнера в таком стратегически важном регионе, напрямую вмешались в конфликт, чтобы спасти правительство Асада и свои собственные военные форпосты.

Россия располагает двумя важными базами в Восточном Средиземноморье на сирийском побережье: военно-морским причалом в Тартусе и военным аэродромом в Хмеймиме.

Иран нуждается в сирийской территории, чтобы поддерживать связь и свободный поток оружия и других незаконных товаров с "Хезболлах" в Ливане.

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К 2015 году совместные действия российских ВКС и российских частных военных компаний, таких как "Вагнер", со спецподразделениями иранских Стражей революции и "Хезболлах" отвоевали значительную часть территории у боевиков-исламистов и ИГ.

Алеппо, находившийся под контролем "Джебхат ан-Нусры" и Свободной сирийской армии, был отвоеван в 2016 году после четырех лет боев и осады силами властей Дамаска при помощи российского оружия и советников.

По мнению военных аналитиков, русские применили ту же оперативную тактику для взятия Мариуполя в ходе полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

США вступили в сирийскую войну в 2014 году с официальной целью уничтожить ИГ, защитить курдов и демократические силы.

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Сирийский флаг лежит на земле, а бойцы оппозиции стоят на взлетной полосе международного аэропорта Алеппо, 2 декабря 2024 года. Omar Albam/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Неустойчивый баланс сил: кто что контролирует

Когда в период с 2017 по 2020 год стороны заключили три крупных соглашения о прекращении огня, которые привели к шаткому прекращению боевых действий, силы Асада уже вернули под свой контроль почти 80 % территории страны.

Остальные районы находятся под контролем

- Сирийского правительства спасения, базирующегося в Идлибе,

- Автономной администрации Северной и Восточной Сирии, состоящей из западных курдских районов и других сирийских провинций. Это образование представляет собой богатую нефтью демократическую федерацию, поддерживаемую Западом, и является убежищем для некоторых курдских боевых групп, которые сражались против так называемого ИГ, турецких спецназовцев и их сторонников.

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- И совсем незначительная часть территории Сирии все еще находятся под контролем ИГ.

- Турецкая зона оккупации охватывает обширные территории на севере Сирии вдоль турецких границ. Анкара делит управление этими регионами с Временным сирийским правительством (ВПГ), множеством различных сирийских оппозиционных групп, религиозных и нефундаменталистских политических фракций.

- США располагают военной базой в Эт-Танфе. Она расположена на стратегической границе с Ираком и недалеко от Иордании. С этой базы американские военные наносили удары по иранским объектам в регионе.

Армия США делит эту территорию с так называемой Свободной сирийской армией (ССА) - вооруженной группировкой, основу которой составляет Фронт подлинности и развития, объединяющий, в частности, исламистов и дезертиров из Сирийской национальной армии.