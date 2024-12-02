Страны НАТО призывают к деэскалации возобновившегося насилия

By Euronews и EBU, AP

Страны НАТО призвали к деэскалации насилия в Сирии после того, как повстанцы с прошлой среды вторглись в контролируемые правительством районы. В совместном обращении они заявили о необходимости защитить гражданское население, предотвратить дальнейшее перемещение людей и перебои с гумпомощью

РЕКЛАМА

Германия, Франция, Великобритания и США призвали к деэскалации насилия в Сирии после того, как повстанцы с прошлой среды вторглись в контролируемые правительством районы.

В совместном заявлении страны НАТО призвали защитить гражданское население и инфраструктуру, чтобы предотвратить дальнейшее перемещение людей и перебои с доставкой гуманитарной помощи.

Между тем в Идлибе в понедельник утром спасатели пытались найти выживших после авиаударов по городу. По меньшей мере 16 человек погибли и 59 получили ранения в результате удара проправительственных истребителей, сообщили СМИ со ссылкой на сирийскую гражданскую оборону, также известную как "Белые каски".

Авиаудары последовали за неожиданным наступлением исламистских повстанцев на северо-западе сирийской провинции на прошлой неделе, когда боевики группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" вошли в Алеппо впервые за восемь лет.

В минувшие выходные сирийская и российская авиация также нанесли удары по Алеппо, сухопутные части сирийской армии направились для подкрепления к Хаме.

Сирийское оппозиционное СМИ Sham News Network показало в воскресенье брошеную армией технику, в том числе танки, на дороге между Идлибом и Хамой.

Возобновление насилия в Сирии чревато вовлечением в конфликт крупных региональных держав, отмечают эксперты, в частности, России и Турции.