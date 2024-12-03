Ливан предупредили о последствиях срыва перемирия

By Еuronews

Министерство обороны Израиля предупредило, что в случае нарушения договорённости о прекращении огня группировкой "Хезболлах" перестанет делать различия между вооруженными радикалами и остальным Ливаном.

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В случае срыва перемирия Армия обороны Израиля обещает глубоко войти на ливанскую территорию и перестать делать различия между вооруженными радикалами "Хезболлах" и остальным Ливаном. Об этом заявил министр обороны Исраэль Кац. Он отметил, что вопреки соглашению о перемирии ЦАХАЛ зафиксировал обстрел израильской территории со стороны "Хезболлах" и отреагировал на него. "Мы ответили жестко, и именно так будем поступать, мы не допустим, чтобы "Хезболлах" вернулась к своим старым методам", - подчеркнул Кац.

В ходе поездки на северную границу Израиля он заявил о "ясной и непоколебимой стратегии ЦАХАЛ: всячески содействовать соблюдению перемирия и давать максимальный ответ на его нарушения, проявляя нулевую терпимость".

Двухмесячное соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хезболлах" вступило в силу на прошлой неделе. В течение 60 дней вооруженные силы обеих сторон обязались покинуть южный Ливан, где израильская армия вела операцию против "Хезболлах" и откуда группировка обстреливала израильскую территорию.

Утверждая перемирие, Израиль оставил за собой военную свободу действий на случай угроз или провокаций со стороны "Хезболлах". 2 декабря группировка объявила об атаке на позиции израильской армии, отметив, что отвечает на нарушения соглашения израильской стороной.

Перемирие было заключено при посредничестве США, американцы также взяли на себя контроль за его соблюдением и предложили Израилю гарантии безопасности.

За соглашение о прекращении огня проголосовали все члены военно-политического кабинета Израиля за исключением министра национальной безопасности Итамар Бен-Гвира, который назвал договор "исторической ошибкой".

Созданная и финансируемая Ираном военизированная группировка "Хезболлах" усилила атаки на Израиль после 7 октября 2023 года в знак солидарности с движением ХАМАС. В ответ ЦАХАЛ в сентябре начал военную операцию против "Хезболлах". Эта организация признана террористической в США и Израиле, а ЕС признает террористическим ее боевое крыло, но не политическую партию, имеющую места в ливанском парламенте.